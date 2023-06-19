Ван дер Варт раскритиковал ван Дейка за ошибки в матче с Италией

«Вирджила ван Дейка заслуженно критикуют. На протяжении 20 минут я думал, что он вернулся. Но тот момент с Кьезой… Вирджил просто ничего не делал. Нам не хватает-де Лигта, если учесть его текущую форму. Давайте, не забывать об этом», — сказал ван дер Варт NOS.

Вчера, 18 июня, завершилась игра за третье место Лиги наций УЕФА, в которой встречались сборные Нидерландов и Италии. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу Италии.