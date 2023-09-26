Футболистки сборной Беларуси во второй раз проиграли в Лиге наций УЕФА
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси потерпели второе поражение в женской Лиге наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси потерпели второе поражение в женской Лиге наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в хорватской Великой Горице команда Юрия Малеева уступила сборной Чехии со счетом 1:2. В первом тайме белоруски пропустили два мяча, а после перерыва Виктория Валюк сократила разрыв до минимума. В стартовом поединке 4-й квалификационной группы лиги В белорусские спортсменки с таким же результатом проиграли в венгерском Дьере команде Боснии и Герцеговины. Чешки в первом туре победили в гостях сборную Словении с результатом 2:0. В другом сегодняшнем матче боснийки у себя дома разошлись миром со словенками — 1:1. Турнирное положение после двух игровых дней: Чехия — 6 очков, Босния и Герцеговина — 4, Словения — 1, Беларусь — 0.
Два следующих матча сборная Беларуси проведет против команды Словении — 27 октября в Будапеште, а 31 октября в словенском городе Мурска-Собота.
Составы остальных групп лиги В:
Групповой этап первого сезона Лиги наций завершится 5 декабря. Победители четырех квартетов лиги В получат путевки в лигу А.