Футболистки сборной Беларуси во второй раз проиграли в Лиге наций УЕФА

Сегодня в хорватской Великой Горице команда Юрия Малеева уступила сборной Чехии со счетом 1:2. В первом тайме белоруски пропустили два мяча, а после перерыва Виктория Валюк сократила разрыв до минимума. В стартовом поединке 4-й квалификационной группы лиги В белорусские спортсменки с таким же результатом проиграли в венгерском Дьере команде Боснии и Герцеговины. Чешки в первом туре победили в гостях сборную Словении с результатом 2:0. В другом сегодняшнем матче боснийки у себя дома разошлись миром со словенками — 1:1. Турнирное положение после двух игровых дней: Чехия — 6 очков, Босния и Герцеговина — 4, Словения — 1, Беларусь — 0.