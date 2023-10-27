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23:13 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки сборной Беларуси сыграли вничью в Лиге наций УЕФА

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси ушли от поражения в матче со словенками в женской Лиге наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня в игре 3-го тура группы 4 лиги В белоруски уступали 0:1, но на 3-й компенсированной минуте второго тайма Анастасии Линник удалось сравнять результат — 1:1. В первой встрече квалификации подопечные Юрия Малеева проиграли сборной Чехии — 1:2, а потом с таким же счетом уступили команде Боснии и Герцеговины.

В другом сегодняшнем поединке боснийки одолели в Зенице чешскую сборную — 1:0 и вышли на первое место. Положение команд после трех туров: Босния и Герцеговина — 7 очков, Чехия — 6, Словения — 2, Беларусь — 1.

Следующие поединки состоятся 31 октября. Сборная Беларуси в городе Мурска-Собота снова встретится со словенками, а чешки в Градец-Кралове попытаются взять реванш у боснийских футболисток.

Составы остальных групп лиги В:

1 — Венгрия, Северная Ирландия, Албания, Ирландия;

2 — Финляндия, Словакия, Румыния, Хорватия;

3 — Украина, Польша, Греция, Сербия.

Групповой этап первого сезона женской Лиги наций завершится 5 декабря. Победители четырех квартетов лиги В получат путевки в элитный дивизион Лиги наций — лигу А.

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