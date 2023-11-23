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18:12 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан потерпел первое поражение в группе женской Лиги наций

Женская сборная Казахстана по футболу уступила Израилю в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

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Источник: КФФ

Встреча прошла в Тельки (Венгрия) и завершилась со счетом 2:0. У израильтянок голы забили Мариан Авад (14- минута) и Эден Авиталь (38-я).

При этом казахстанки доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Камилы Кулмагамбетовой на 81-й минуте.

Для казахстанской сборной это первое поражение. Команда Мадияра Кембилова занимает третье место в группе C4, набрав четыре очка в трех играх. Следующий матч она также проведет против Израиля 26 ноября в том же месте (Тельки).

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