Казахстан потерпел первое поражение в группе женской Лиги наций

Встреча прошла в Тельки (Венгрия) и завершилась со счетом 2:0. У израильтянок голы забили Мариан Авад (14- минута) и Эден Авиталь (38-я).

При этом казахстанки доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Камилы Кулмагамбетовой на 81-й минуте.

Для казахстанской сборной это первое поражение. Команда Мадияра Кембилова занимает третье место в группе C4, набрав четыре очка в трех играх. Следующий матч она также проведет против Израиля 26 ноября в том же месте (Тельки).