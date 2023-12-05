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20:36 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан одержал разгромную победу в женской Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу разгромила команду Армении в рамках шестого тура группового этапа женской Лиги наций, сообщают Vesti.kz. Встреча, прошедшая в Астане завершилась со счетом 4:1 в пользу казахстанок.

Казахстан
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Источник: КФФ

В концовке первого тайма хозяева вышли вперед после красивейшего гола капитана команды Юлии Мясниковой. На 48-й минуте Аида Гайстенова удвоила преимущество Казахстана. Мясникова на 58-й оформила дубль.

Гости, благодаря автоголу голкипера Ангелины Портновой на 68-й минуте размочили счет, но Камила Кулмагамбетова на 71-й установили окончательный результат.

По итогам шести туров сборная Казахстана с восемью очками финишировала третьей в группе C4. Победителем квартета стал Израиль (16 баллов), У Эстонии второе место (десять очков), а у Армении нет набранных баллов.

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