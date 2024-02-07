Беларусь попала в 4-ю корзину жеребьевки нового сезона Лиги наций УЕФА

Вместе с белорусами в 4-й корзине находятся команды Латвии, Эстонии и будущий победитель матчей Литва — Гибралтар, которые состоятся в конце марта. Соперниками этих сборных в третьем по рангу Лиги наций — лиге С, будут представители других корзин:



1 — Румыния, Швеция, Армения, Люксембург;



2 — Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова;



3 — Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр.



В прошлом сезоне Лиги наций сборная Беларуси выступила неудачно, заняв 4-е, последнее место в группе 3 лиги С. Этот турнир проводится с 2018 года, его победителями становились футболисты Португалии, Франции и Испании.