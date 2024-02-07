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20:35 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь попала в 4-ю корзину жеребьевки нового сезона Лиги наций УЕФА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольная сборная Беларуси попала в четвертую корзину жеребьевки нового сезона Лиги наций УЕФА, которая состоится 8 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Вместе с белорусами в 4-й корзине находятся команды Латвии, Эстонии и будущий победитель матчей Литва — Гибралтар, которые состоятся в конце марта. Соперниками этих сборных в третьем по рангу Лиги наций — лиге С, будут представители других корзин:

1 — Румыния, Швеция, Армения, Люксембург;

2 — Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова;

3 — Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр.

В прошлом сезоне Лиги наций сборная Беларуси выступила неудачно, заняв 4-е, последнее место в группе 3 лиги С. Этот турнир проводится с 2018 года, его победителями становились футболисты Португалии, Франции и Испании.

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