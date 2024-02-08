Белорусские футболисты узнали соперников в новом сезоне Лиги наций

Сборная Беларуси выступит в группе 3 третьего по рангу дивизиона — лиги С. Соперниками команды Карлоса Алоса Феррера будут футболисты Северной Ирландии, Люксембурга и Болгарии.



Составы остальных квартетов лиги С:



1 — Швеция, Словакия, Эстония, Азербайджан;



2 — Кипр, Румыния, Косово, победитель пары Литва — Гибралтар;



4 — Латвия, Армения, Фарерские острова, Северная Македония.



Матчи групповой стадии пройдут с 5 октября по 19 ноября 2024 года. Победители групп поднимутся во второй дивизион — лигу В. Две худшие команды из четырех квартетов опустятся в лигу D. Сборные, которые займут вторые места, проведут стыковые поединки с командами, которые финишируют третьими в группах лиги В.



В прошлом сезоне Лиги наций сборная Беларуси выступила неудачно, заняв 4-е, последнее место в группе 3 лиги С, вслед за командами Казахстана, Азербайджана и Словакии. Этот турнир проводится с 2018 года, его победителями становились футболисты Португалии, Франции и Испании.