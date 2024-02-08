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Футбол. Лига наций. Все результаты
21:07 (мск), источник: Vesti.kz

Холанд приедет в Казахстан. Команда Адиева узнала соперников в новом дивизионе Лиги наций

Сегодня, 8 февраля, в Париже состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций-2024/25, передают Vesti.kz.

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Источник: КФФ

Сборная Казахстана по футболу попала в четвертую корзину. Новый сезон в Лиге наций она проведет в дивизионе В, куда отобралась по итогам предыдущего розыгрыша.

Жеребьевка определила следующие группы в дивизионах:

Лига D

группа D1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.

группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.

Лига C

группа C1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.

группа C2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар.

группа C3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.

группа C4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.

Лига B

группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.

группа B2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.

группа B3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.

группа B4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига А

группа A1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

группа A2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

группа A3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

группа A4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Матчи группового этапа пройдут с 5 октября по 19 ноября 2024 года.

В формат Лиги наций добавится новый раунд плей-офф, матчи которого будут играться в марте 2025 года. Таким образом, будет налажена связь между завершающимся в ноябре групповым этапом и июньской финальной стадией.

Победители и обладатели вторых мест в группах Лиги А проведут друг с другом по матчу дома и на выезде в рамках ¼ финала, четыре сильнейшие сборные выйдут в финальную стадию.

Обладатели четвертых мест в Лигах А и В автоматически опустятся в Лиги В и С соответственно. Два худших обладателя четвертых мест в Лиге С вылетят в Лигу D.

Четыре победителя групп Лиг В и С, а также два победителя групп Лиги D автоматически поднимутся в Лиги А, В и С соответственно.

Обладатели третьих мест в группах Лиги А и вторых мест в группах Лиги В, а также третьих мест в группах Лиги В и вторых мест в группах Лиги С сыграют друг с другом дома и на выезде в стыковых матчах за повышение/понижение в классе.

Также предусмотрены стыковые матчи между двумя лучшими обладателями четвертых мест в Лиге С и двумя обладателями вторых мест в Лиге D.

Добавление нового раунда Лиги наций в мартовское окно для матчей сборных коснется только некоторых команд. Остальные сборные смогут начать в эти даты участие в Европейской квалификации.

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