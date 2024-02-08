Определен состав групп Лиги наций-2024/25: Франция сыграет с Италией, Германия — с Нидерландами

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до дальнейшего уведомления.

Групповой турнир пройдет с сентября по ноябрь 2024 года, четвертьфиналы состоятся в марте 2025 года. Финал Лиги наций пройдет в июне 2025 года.