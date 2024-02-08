Определен состав групп Лиги наций-2024/25: Франция сыграет с Италией, Германия — с Нидерландами
В Париже прошла жеребьевка Лиги наций сезона-2024/25.
В Париже прошла жеребьевка Лиги наций сезона-2024/25.
Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.
Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.
Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.
Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.
Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.
Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.
Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.
Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.
Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.
Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар (выигравший).
Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Белоруссия.
Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.
Группа 1: Литва/Гибралтар, (проигравший), Сан-Марино, Лихтенштейн.
Группа 2: Молдова, Мальта, Андорра.
Сборная России отстранена от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до дальнейшего уведомления.
Групповой турнир пройдет с сентября по ноябрь 2024 года, четвертьфиналы состоятся в марте 2025 года. Финал Лиги наций пройдет в июне 2025 года.
Действующим победителем турнира является сборная Испании.