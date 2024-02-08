Итоги жеребьёвки Лиги наций. Есть «группа смерти», а Армении повезло больше Казахстана

Лига наций, сезон-2024/2025: итоги жеребьёвки — с кем сыграют Италия, Франция, Казахстан, Армения, Беларусь, Молдова | Источник: Чемпионат.com

Состоялась жеребьёвка Лиги наций сезона-2024/2025. Рассказываем о её результатах и выделяем самое интересное. Напомним, что в этом турнире не примет участия сборная России, которая по-прежнему отстранена от международных соревнований. В предыдущем розыгрыше наша национальная команда должна была выступать в Лиге В (втором дивизионе) в группе с Израилем, Исландией и Албанией. После «бана» сборной России команды сыграли по четыре матча вместо шести, а победителями квартета стали израильтяне.

В новом сезоне Лиги наций её участники снова будут разбиты на четыре дивизиона. В трёх — по 16 сборных, в последнем — шесть. В Лигах A, B и C четыре группы по четыре команды, в Лиге D — две группы по три команды.

Вот результаты жеребьёвки.

Лига A: Италия, Франция и Бельгия — в «группе смерти»

Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

Группа 4: Дания, Испания, Швейцария, Сербия.

В Лиге А по две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за трофей. Худшая сборная вылетит в Лигу В, а команда, занявшая третье место, отправится в свой плей-офф — стыки за право остаться в элите.

По итогам жеребьёвки самым впечатляющим получился третий квартет — настоящая «группа смерти»! Кто-то окажется лишним в трио из Франции, Италии и Бельгии. Заранее понятно, что Израиль отправится обратно во второй дивизион. Даже не хочется произносить что-то вроде «на его месте должны были быть мы», потому что попасть под таких соперников не пожелаешь никому.

Действующий победитель Лиги наций сборная Испании — фаворит своей группы, а вот финалист последнего розыгрыша Хорватия вряд ли котируется сейчас выше Португалии. Впрочем, всё это только на бумаге. Лига наций умеет удивлять, так что обязательно будут какие-то сюрпризы.

Лига B: Казахстан встретил старых знакомых

Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.

Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.

Группа 3: Норвегия, Австрия, Словения, Казахстан.

Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

В Лиге В победители групп выйдут в элиту, вторые команды — в стыки за место в Лиге А. Аутсайдеры квартетов вылетят, а сборные, занявшие третьи места, отправятся в стыки за выживание.

Как ни удивительно, но только в Лиге В выступит сборная Англии. Команда Гарета Саутгейта заняла последнее место в прошлом сезоне в квартете с Италией, Венгрией и Германией, поэтому опустилась этажом ниже. Теперь у неё относительно простая группа — есть все шансы быстро вернуться обратно.

Вообще из всех групп наибольший интерес вызывает для нас третья, ведь там сыграет сборная Казахстана под руководством российского тренера Магомеда Адиева. Казахстанцы встретятся со своими старыми знакомыми — словенцами, которым проиграли недавно борьбу за путёвку на Евро-2024. Надо признать, что с жеребьёвкой команде Адиева не слишком повезло. Трудно будет сохранить место во втором дивизионе. Зато в Казахстан должны приехать такие звёзды, как Холанд и Эдегор.

Лига C: Армения должна заработать повышение в классе

Группа 1: Азербайджан, Швеция, Словакия, Эстония.

Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар.

Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.

Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.

В Лиге С победители групп выйдут в Лигу В, а вторые команды сыграют в стыках за повышение в классе. Два аутсайдера квартетов вылетят, а ещё два сыграют в стыках за выживание. Это связано с тем, что в Лиге D меньше групп.

Литва и Гибралтар в марте 2024-го в очном противостоянии определят, кто из них сыграет в предстоящем розыгрыше в Лиге С, а кто в Лиге D.

Сборная Армении, очень неплохо выступившая в отборочном цикле Евро-2024, вполне может вернуться в Лигу С, из которой выбыла по итогам прошлого сезона. Обойти Фареры, македонцев и латвийцев ей вполне по силам.

Сборной Беларуси будет труднее успешно выступить в группе с Люксембургом, Болгарией и Северной Ирландией. Объективно, команду скорее ждёт борьба за выживание, нежели за первое место.

Лига D: Молдова против «карликов»

Группа 1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Группа 2: Молдова, Мальта и Андорра.

В одной компании с «карликами» оказалась сборная Молдовы, которая едва не зацепилась за путёвку на Евро-2024. Команда, возглавляемая экс-нападающим «Зенита» Сергеем Клещенко, должна решить задачу выхода в Лигу С. Мальта и Андорра ей точно по зубам.

Наверх шагнут две лучшие команды. А занявшие вторые места сыграют в стыках.

Шесть туров групповых этапов пройдут в течение всего лишь двух с половиной месяцев 2024 года — по два тура в сентябре, октябре и ноябре. Четвертьфиналы Лиги A и стыковые матчи между Лигами A/B и B/C запланированы на март 2025-го. «Финал четырёх» в Лиге А состоится в июне 2025-го. Стыковые матчи между Лигами C/D — в марте 2026-го.

Добавим, что эта Лига наций будет частично связана с квалификацией на ЧМ-2026. Четыре сборные, отобранные по дополнительным показателям, сыграют в плей-офф за путёвки на чемпионат мира с командами, которые займут вторые места в группах отборочного цикла. Так что всем участникам Лиги наций есть смысл серьёзно отнестись к стартующему турниру.