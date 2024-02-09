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15:25 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы начнут новый сезон Лиги наций УЕФА матчем с болгарами

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси откроют новый сезон Лиги наций 5 сентября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В первом матче белорусы примут сборную Болгарии, а 8 сентября сыграют на выезде против команды Люксембурга.

Расписание остальных встреч белорусской сборной в группе 3 лиги С:

12 октября
Беларусь — Северная Ирландия;

15 октября
Беларусь — Люксембург;

15 ноября
Северная Ирландия — Беларусь;

18 ноября
Болгария — Беларусь.

Составы остальных групп лиги С:

1 — Швеция, Словакия, Эстония, Азербайджан;
2 — Кипр, Румыния, Косово, победитель пары Литва — Гибралтар;
4 — Латвия, Армения, Фарерские острова, Северная Македония.

Матчи групповой стадии завершатся 19 ноября 2024 года. Победители групп поднимутся во второй дивизион — лигу В. Две худшие команды из четырех квартетов опустятся в лигу D. Сборные, которые займут вторые места, проведут стыковые поединки с командами, которые финишируют третьими в группах лиги В.

В прошлом сезоне Лиги наций сборная Беларуси выступила неудачно, заняв 4-е, последнее место в группе 3 лиги С, вслед за командами Казахстана, Азербайджана и Словакии. Этот турнир проводится с 2018 года, его победителями становились футболисты Португалии, Франции и Испании.

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