Белорусы начнут новый сезон Лиги наций УЕФА матчем с болгарами
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси откроют новый сезон Лиги наций 5 сентября, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси откроют новый сезон Лиги наций 5 сентября, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче белорусы примут сборную Болгарии, а 8 сентября сыграют на выезде против команды Люксембурга.
Расписание остальных встреч белорусской сборной в группе 3 лиги С:
12 октября
Беларусь — Северная Ирландия;
15 октября
Беларусь — Люксембург;
15 ноября
Северная Ирландия — Беларусь;
18 ноября
Болгария — Беларусь.
Составы остальных групп лиги С:
1 — Швеция, Словакия, Эстония, Азербайджан;
2 — Кипр, Румыния, Косово, победитель пары Литва — Гибралтар;
4 — Латвия, Армения, Фарерские острова, Северная Македония.
Матчи групповой стадии завершатся 19 ноября 2024 года. Победители групп поднимутся во второй дивизион — лигу В. Две худшие команды из четырех квартетов опустятся в лигу D. Сборные, которые займут вторые места, проведут стыковые поединки с командами, которые финишируют третьими в группах лиги В.
В прошлом сезоне Лиги наций сборная Беларуси выступила неудачно, заняв 4-е, последнее место в группе 3 лиги С, вслед за командами Казахстана, Азербайджана и Словакии. Этот турнир проводится с 2018 года, его победителями становились футболисты Португалии, Франции и Испании.