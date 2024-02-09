Белорусы начнут новый сезон Лиги наций УЕФА матчем с болгарами

В первом матче белорусы примут сборную Болгарии, а 8 сентября сыграют на выезде против команды Люксембурга.



Расписание остальных встреч белорусской сборной в группе 3 лиги С:



12 октября

Беларусь — Северная Ирландия;



15 октября

Беларусь — Люксембург;



15 ноября

Северная Ирландия — Беларусь;



18 ноября

Болгария — Беларусь.



Составы остальных групп лиги С:



1 — Швеция, Словакия, Эстония, Азербайджан;

2 — Кипр, Румыния, Косово, победитель пары Литва — Гибралтар;

4 — Латвия, Армения, Фарерские острова, Северная Македония.



Матчи групповой стадии завершатся 19 ноября 2024 года. Победители групп поднимутся во второй дивизион — лигу В. Две худшие команды из четырех квартетов опустятся в лигу D. Сборные, которые займут вторые места, проведут стыковые поединки с командами, которые финишируют третьими в группах лиги В.



В прошлом сезоне Лиги наций сборная Беларуси выступила неудачно, заняв 4-е, последнее место в группе 3 лиги С, вслед за командами Казахстана, Азербайджана и Словакии. Этот турнир проводится с 2018 года, его победителями становились футболисты Португалии, Франции и Испании.