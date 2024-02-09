«Казахстан на выезде — это не шутка». Тренер Норвегии — о соперниках в Лиге наций

Источник: ФК "Зенит"

В группе 3 дивизиона B его подопечные сыграют с Австрией, Словенией и Казахстаном.

"Я должен быть честным и сказать, что я чувствую облегчение. Теперь все будет близко и ровно. Мы должны быть счастливы, что это была не Англия. Я уверен, что мы будем играть с Австрией ровно и дома, и на выезде. Они были очень хороши против Швеции в двух отборочных матчах и получили огромное усиление. Они играют прямолинейно и физически, но мы не можем на это жаловаться.

Словения также встречалась с Норвегией в последнем туре Лиги наций, причем в третий раз за последние четыре турнира, тогда как Казахстан является нашим соперником впервые.

Против Словении также есть возможности. Матчи будут близкими и равными, как мы видели в прошлый раз, и мы должны взять реванш. Казахстан на выезде — это не шутка для всех. Мы видели эти матчи, там быстрое покрытие. В отборочном турнире они тоже были на высоте до самого финального свистка. Это показывает, насколько ровным стал международный футбол.