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19:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахстан на выезде — это не шутка». Тренер Норвегии — о соперниках в Лиге наций

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен оценил соперников по групповому этапу Лиги наций УЕФА сезона-2024/25, передают Vesti.kz.

Казахстан
Норвегия
Австрия
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Источник: ФК "Зенит"

В группе 3 дивизиона B его подопечные сыграют с Австрией, Словенией и Казахстаном.

"Я должен быть честным и сказать, что я чувствую облегчение. Теперь все будет близко и ровно. Мы должны быть счастливы, что это была не Англия. Я уверен, что мы будем играть с Австрией ровно и дома, и на выезде. Они были очень хороши против Швеции в двух отборочных матчах и получили огромное усиление. Они играют прямолинейно и физически, но мы не можем на это жаловаться.

Словения также встречалась с Норвегией в последнем туре Лиги наций, причем в третий раз за последние четыре турнира, тогда как Казахстан является нашим соперником впервые.

Против Словении также есть возможности. Матчи будут близкими и равными, как мы видели в прошлый раз, и мы должны взять реванш. Казахстан на выезде — это не шутка для всех. Мы видели эти матчи, там быстрое покрытие. В отборочном турнире они тоже были на высоте до самого финального свистка. Это показывает, насколько ровным стал международный футбол.

Австрия — слабый фаворит, а Казахстан — самый слабый, но здесь все могут отбирать очки друг у друга. Думаю, это преимущество для нас", — сказал Сольбаккен в эфире программы TV 2.

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