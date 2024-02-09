Экс-тренер «МЮ» разобрал группу с Казахстаном в Лиге наций

«Неоднозначная (жеребьевка). Норвегия — один из сильнейших соперников, который мог нам достаться. Но все равно это нормально, я с нетерпением жду возможности снова увидеть Эрлинга Холанда. Словения — это, конечно, хороший жребий, потому что нам не нужно далеко ехать. Эта страна находится по соседству с Австрией, так что можно назвать это местным дерби. Хотелось бы избавить игроков от долгого путешествия в Казахстан. Но это бесполезно, мы должны принять все как есть, что мы и сделаем», — сказал Рангник.