Экс-тренер «МЮ» разобрал группу с Казахстаном в Лиге наций
Главный тренер сборной Австрии по футболу Ральф Рангник высказался о жеребьевке группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2024/25, передают Vesti.kz.
Главный тренер сборной Австрии по футболу Ральф Рангник высказался о жеребьевке группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2024/25, передают Vesti.kz.
В группе 3 дивизиона B австрийцы сыграют с Норвегией, Словенией и Казахстаном.
«Неоднозначная (жеребьевка). Норвегия — один из сильнейших соперников, который мог нам достаться. Но все равно это нормально, я с нетерпением жду возможности снова увидеть Эрлинга Холанда. Словения — это, конечно, хороший жребий, потому что нам не нужно далеко ехать. Эта страна находится по соседству с Австрией, так что можно назвать это местным дерби. Хотелось бы избавить игроков от долгого путешествия в Казахстан. Но это бесполезно, мы должны принять все как есть, что мы и сделаем», — сказал Рангник.
Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2024 года.
Рангник возглавляет сборную Австрии с 2022 года, до этого временно исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». В его карьере также были «Лейпциг», «Шальке 04», «Хоффенхайм», «Ганновер 96», «Штутгарт».