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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

Во France Football вынесли «приговор» Казахстану в новой Лиге наций

Французский комментатор и обозреватель журнала France Football и газеты L'Équipe Танги Ле Севилье в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о шансах сборной Казахстана в следующем розыгрыше Лиги наций.

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Источник: КФФ

Эксперт предрек нашей команде плохие перспективы.

В следующем сезоне команда Магомеда Адиева выступит в дивизионе В, где группе 3 Казахстан сыграет с Австрией, Норвегией и Словенией.

«Казахстанская команда смогла удивить в отборочном цикле и в предыдущем дивизионе Лиги наций, но в этот раз все будет по-другому. Австрия, Норвегия и Словения — сильнее и стабильнее казахстанцев. Есть вероятность того, что в домашних матчах мы увидим неожиданные исходы. Допускаю то, что на своем поле сборная может добиться побед и ничьих, но это будет нести локальный характер. Тем не менее, в футболе возможно все. Мы уже видели чудесные апсеты. Однако, шанс на это минимальный. Казахстан главный и явный кандидат на вылет в третий дивизион», — отметил Севилье.

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