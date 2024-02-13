Во France Football вынесли «приговор» Казахстану в новой Лиге наций

«Казахстанская команда смогла удивить в отборочном цикле и в предыдущем дивизионе Лиги наций, но в этот раз все будет по-другому. Австрия, Норвегия и Словения — сильнее и стабильнее казахстанцев. Есть вероятность того, что в домашних матчах мы увидим неожиданные исходы. Допускаю то, что на своем поле сборная может добиться побед и ничьих, но это будет нести локальный характер. Тем не менее, в футболе возможно все. Мы уже видели чудесные апсеты. Однако, шанс на это минимальный. Казахстан главный и явный кандидат на вылет в третий дивизион», — отметил Севилье.