Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Жирона
Футбол. Зарубежный
18.02
Мальорка
Реал Сосьедад
12
Футбол. Зарубежный
18.02
Монца
Милан
42
Футбол. Зарубежный
18.02
Брест
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
18.02
Бетис
Алавес
00
Все события
Футбол. Лига наций. Последние результаты
2023
Хорватия
Испания
П 4:5
00
2023
Нидерланды
Италия
23
2023
Испания
Италия
21
2023
Нидерланды
Хорватия
24
2022
Украина
Шотландия
00
2022
Швеция
Словения
11
2022
Ирландия
Армения
32
2022
Швейцария
Чехия
21
Футбол. Лига наций. Все результаты
19:20 (мск), источник: Vesti.kz

В Норвегии назвали главную проблему в группе Лиги Наций с Казахстаном

Журналист норвежского издания Dagblade Торе Ульрик Братланд в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался об итогах жеребьевки нового сезона Лиги Наций. Эксперт отметил главную сложность в противостоянии со сборной Казахстана.

Казахстан
Норвегия
Словения
АвстрияЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Наверх
Источник: КФФ

В следующем сезоне национальная команда выступит в дивизионе В, где группе 3 Казахстан сыграет с Австрией, Норвегией и Словенией. Матчи пройдут осенью этого года.

«Это не самый лучший исход жеребьевки. Словения и Австрия не самые приятные соперники, а еще в группе есть и Казахстан. Последние матчи этой скромной сборной показали, что она способна удивлять. Дополнительную сложность придает тот факт, что придется лететь через половину континента. В выездной игре будет очень непросто. Я думаю, что игры в Казахстане во многом станут определяющими в определении победителя группы. Это матчи, в которых нельзя терять очки», — отметил Братланд.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь