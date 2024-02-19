В Норвегии назвали главную проблему в группе Лиги Наций с Казахстаном

В следующем сезоне национальная команда выступит в дивизионе В, где группе 3 Казахстан сыграет с Австрией, Норвегией и Словенией. Матчи пройдут осенью этого года.

«Это не самый лучший исход жеребьевки. Словения и Австрия не самые приятные соперники, а еще в группе есть и Казахстан. Последние матчи этой скромной сборной показали, что она способна удивлять. Дополнительную сложность придает тот факт, что придется лететь через половину континента. В выездной игре будет очень непросто. Я думаю, что игры в Казахстане во многом станут определяющими в определении победителя группы. Это матчи, в которых нельзя терять очки», — отметил Братланд.