Битва за Евро! Магомед Адиев назвал состав сборной Казахстана

Источник: КФФ

В список вошли 26 игроков.

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — «Астана»), Еркин Тапалов, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Ордабасы»), Багдат Каиров, Адильхан Танжариков (оба — «Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия);

Полузащитники: Рамазан Оразов, Максим Самородов (оба — «Актобе»), Абзал Байсебеков, Исламбек Куат, Эльхан Астанов (все — «Астана»), Асхат Тагыберген, («Ордабасы»), Адилет Садыбеков («Кайрат»), Ислам Чесноков («Тобол»), Бахтиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Александр Зуев («Арсенал», Россия);

Нападающие: Рамазан Каримов («Астана»), Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция).

Напомним, 21 марта национальная команда сыграет с Грецией в полуфинале плей-офф Лиги наций. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.