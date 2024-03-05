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19:09 (мск), источник: Vesti.kz

Битва за Евро! Магомед Адиев назвал состав сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил окончательный список команды на плей-офф Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Казахстан
Люксембург
Греция
ГрузияЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Источник: КФФ

В список вошли 26 игроков.

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — «Астана»), Еркин Тапалов, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Ордабасы»), Багдат Каиров, Адильхан Танжариков (оба — «Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия);

Полузащитники: Рамазан Оразов, Максим Самородов (оба — «Актобе»), Абзал Байсебеков, Исламбек Куат, Эльхан Астанов (все — «Астана»), Асхат Тагыберген, («Ордабасы»), Адилет Садыбеков («Кайрат»), Ислам Чесноков («Тобол»), Бахтиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Александр Зуев («Арсенал», Россия);

Нападающие: Рамазан Каримов («Астана»), Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция).

Напомним, 21 марта национальная команда сыграет с Грецией в полуфинале плей-офф Лиги наций. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

Добавим, на сборах в ОАЭ на 14 марта у национальной команды запланирован товарищеский матч против сборной Туркменистана.

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