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10:31 (мск), источник: Vesti.kz

В сборной Греции приготовили сюрприз для Казахстана за путевку на Евро-2024

Главный тренер сборной Греции по футболу Густаво Пойет отправился в Германию, где решает несколько задач перед матчем плей-офф Лиги наций с командой Казахстана, передают Vesti.kz.

Греция
КазахстанЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

По информации Ertsports.gr, наставник присматривает в Германии тренировочные базы, на которых могла бы тренироваться сборная Греции в случае выхода в финальную часть чемпионата Европы-2024.

Также Пойет намерен просмотреть перспективного 22-летнего вингера дюссельдорфской «Фортуны» Христоса Цолиса, который проводит успешный сезон во второй немецкой Бундеслиге. Отмечается, что Пойет встретится с игроком в ближайшие дни и обсудит возможность его вызова в национальную сборную — либо на матч с Казахстаном, либо уже на Евро-2024. СМИ называют Цолиса «сюрпризом, который Пойет готовит для Казахстана». 22-летний вингер в текущем сезоне забил 13 голов в 21 матче.

Матч Греция — Казахстан состоится в Афинах 21 марта. Победитель этого противостояния 26 марта сыграет с лучшим в паре Грузия — Люксембург за путевку на Евро-2024.

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