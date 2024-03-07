В сборной Греции приготовили сюрприз для Казахстана за путевку на Евро-2024

По информации Ertsports.gr, наставник присматривает в Германии тренировочные базы, на которых могла бы тренироваться сборная Греции в случае выхода в финальную часть чемпионата Европы-2024.

Также Пойет намерен просмотреть перспективного 22-летнего вингера дюссельдорфской «Фортуны» Христоса Цолиса, который проводит успешный сезон во второй немецкой Бундеслиге. Отмечается, что Пойет встретится с игроком в ближайшие дни и обсудит возможность его вызова в национальную сборную — либо на матч с Казахстаном, либо уже на Евро-2024. СМИ называют Цолиса «сюрпризом, который Пойет готовит для Казахстана». 22-летний вингер в текущем сезоне забил 13 голов в 21 матче.