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15:31 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов сыграет на позиции Алипа в матче с Грецией — источник

Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов рассматривается как игрок центра обороны в ближайшем стыковом матче с Грецией, передают Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: КФФ

По информации Айдына Кожахмета главный тренер нашей сборной Магомед Адиев еще в феврале включил Зайнутдинова в качестве альтернативы Нуралы Алипу, который пропустит матч в Афинах из-за перебора карточек.

«Магомед Адиев, по всей видимости, задумал кое-что на Грецию. Не знаю как сейчас, но ещё в феврале штаб сборной Казахстана рассматривал как основной вариант использование Зайнутдинова на позиции левого центрального защитника. Проще говоря, именно Батекой планировалось заменить дисквалифицированного Нуралы Алипа», — сообщил в своем телеграм-канале Кожахмет.

Добавим, что в «Бешикташе» и ЦСКА Зайнутдинов неоднократно играл левого центрального защитника, однако в сборной Казахстана он ни разу не выходил в этой позиции.

Матч Греция — Казахстан пройдет 21 марта в Афинах. В другом полуфинале Лиги наций встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы-2024.

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