Зайнутдинов сыграет на позиции Алипа в матче с Грецией — источник

Источник: КФФ

По информации Айдына Кожахмета главный тренер нашей сборной Магомед Адиев еще в феврале включил Зайнутдинова в качестве альтернативы Нуралы Алипу, который пропустит матч в Афинах из-за перебора карточек.

«Магомед Адиев, по всей видимости, задумал кое-что на Грецию. Не знаю как сейчас, но ещё в феврале штаб сборной Казахстана рассматривал как основной вариант использование Зайнутдинова на позиции левого центрального защитника. Проще говоря, именно Батекой планировалось заменить дисквалифицированного Нуралы Алипа», — сообщил в своем телеграм-канале Кожахмет.

Добавим, что в «Бешикташе» и ЦСКА Зайнутдинов неоднократно играл левого центрального защитника, однако в сборной Казахстана он ни разу не выходил в этой позиции.