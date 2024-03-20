Зайнутдинов назвал самых опасных футболистов в составе сборной Греции
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью Sport Plus Qazaqstan ответил на вопрос о возможном сопернике по финалу Лиги наций, сообщают Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью Sport Plus Qazaqstan ответил на вопрос о возможном сопернике по финалу Лиги наций, сообщают Vesti.kz.
«У Греции много хороших игроков. Тот же самый Цимикас, который в “Ливерпуле” играет. Потом я знаю Бакасетаса, играет в “Трабзонспоре”, я против него играл, очень сильный футболист. У них футболисты играют в хороших чемпионатах. Будет в любом случает тяжело. Если бы мы играли дома, я думаю, было бы легче, но, к сожалению, жеребьевка сложилась так, что на выезде играем», — сказал Зайнутдинов.
Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия — Люксембург.