Легендарный эксперт предрек Греции проблемы в матче с Казахстаном

«Интересная пара, уверен, что мы увидим тут много борьбы.



Греция довольно неплохо провела отбор на Евро-2024, по крайне мере, она была “лучшей среди прочих”. Ведь в соперниках у греков были Нидерланды и Франция. У этих сборных “пиратский корабль” ни разу не выиграл, только один раз отобрал очки у французов (2:2). Но вот во всех остальных турах подопечные Густаво Пойета победили, благодаря чему и финишировали третьими. Из-за рейтинга в Лиге наций Греция сохранила шансы на выход в финальный этап Евро.



Хотя противостоять уже в первом стыковом матче грекам будет очень серьезный соперник — Казахстан. Долгое время команда претендовала на финиш на первой-второй строчке в своей группе квалификации чемпионата Европы. Но несколько неудач не позволили “ястребам” напрямую выйти из группы. Завершила отбор на турнир команда с шестью победами и четырьмя неудачами, только по дополнительным показателям уступив Финляндии и финишировав четвертой.



Казахстанцы оставили довольно хорошее впечатление после квалификации Евро-2024. Да, Греция имеет определенный статус в Европе. Но я уверен, что гости тут окажут достойное сопротивление сопернику.



Жду тут голов. Обе команды не собираются отступать ни на шаг. Игра точно будет результативной», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт.ру».