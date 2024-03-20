Текущие события
Футбол. Сборные
22:45
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Грузия
Люксембург
Футбол. Сборные
21.03
Россия
Сербия
Футбол. Сборные
21.03
Кипр
Латвия
Футбол. Сборные
21.03
Мальта
Словения
Футбол. Сборные
21.03
Черногория
Беларусь
Все события
Футбол. Лига наций. Последние результаты
2023
Хорватия
Испания
П 4:5
00
2023
Нидерланды
Италия
23
2023
Испания
Италия
21
2023
Нидерланды
Хорватия
24
2022
Украина
Шотландия
00
2022
Швеция
Словения
11
2022
Ирландия
Армения
32
2022
Швейцария
Чехия
21
Футбол. Лига наций. Все результаты
12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Легендарный эксперт предрек Греции проблемы в матче с Казахстаном

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился своим прогнозом по матчу Греция — Казахстан в рамках плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

Казахстан
ГрецияЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Источник: КФФ

«Интересная пара, уверен, что мы увидим тут много борьбы.

Греция довольно неплохо провела отбор на Евро-2024, по крайне мере, она была “лучшей среди прочих”. Ведь в соперниках у греков были Нидерланды и Франция. У этих сборных “пиратский корабль” ни разу не выиграл, только один раз отобрал очки у французов (2:2). Но вот во всех остальных турах подопечные Густаво Пойета победили, благодаря чему и финишировали третьими. Из-за рейтинга в Лиге наций Греция сохранила шансы на выход в финальный этап Евро.

Хотя противостоять уже в первом стыковом матче грекам будет очень серьезный соперник — Казахстан. Долгое время команда претендовала на финиш на первой-второй строчке в своей группе квалификации чемпионата Европы. Но несколько неудач не позволили “ястребам” напрямую выйти из группы. Завершила отбор на турнир команда с шестью победами и четырьмя неудачами, только по дополнительным показателям уступив Финляндии и финишировав четвертой.

Казахстанцы оставили довольно хорошее впечатление после квалификации Евро-2024. Да, Греция имеет определенный статус в Европе. Но я уверен, что гости тут окажут достойное сопротивление сопернику.

Жду тут голов. Обе команды не собираются отступать ни на шаг. Игра точно будет результативной», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт.ру».

Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта в Афинах и начнется в 00:45 по времени Астаны. Победитель в финале (26 марта) встретится с сильнейшим другой полуфинальной пары Грузия — Люксембург. Выигравший финал получит путевку в основную стадию чемпионата Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь