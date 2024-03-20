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Футбол. Лига наций. Все результаты
20:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы не боимся полных трибун». Адиев — о матче с Грецией, Зайнутдинове и серии пенальти

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о предстоящем матче со сборной Греции в полуфинале плей-офф Лиги нации и нынешнем состоянии команды, сообщает корреспондент Vesti.kz из Афин.

Казахстан
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Источник: КФФ

— Магомед Мусаевич, все ли игроки готовы с моральной точки зрения, учитывая важность этого матча?

— Все ребята понимают цену завтрашнего вечера. Сильно давить на них речами я не вижу смысла. В этом плане, по сравнению с игрой со Словенией, я немного видоизменил поведение, стараюсь реже им на глаза попадаться (улыбается).

— В нынешнем составе есть сразу несколько игроков, которые держат пост, включая Зайнутдинова. Каково их состояние и были ли внесены корректировки в подготовительный процесс в связи с этим?

— Поздравляю всех мусульман с великим постом, пусть Всевышний примет все наши благие деяния. Определенные корректировки в подготовке мы внесли еще в Дубае, тренировочный процесс подстроили так, чтобы приехав на стадион мы могли открыться, сделать небольшой перекус.

— Аймбетов и Зайнутдинов приехали в расположение сборной последними и пропустили большую часть сбора. Это является некоторой проблемой?

— Да, в очередной раз Абат и Баха приезжают к нам с листа. Со всеми другими была проделана довольно неплохая тактическая работа. С Аймбетовым поговорили, с Бахой нам тоже еще надо поговорить. Это данность, мы ни в коем случае не считаем это проблемой, просто ее надо решать.

— На пресс-конференцию как правило приходили люди, которые оставались на скамейке запасных. Сегодня здесь Зайнутдинов, это о чем-то говорит?

— Вы заметили эту тенденцию, я сам не заметил. Баха опытный парень, он в таких моментах не волнуется, доверяет нашему тренерскому выбору.

— Главный судья предстоящего матча часто работал на матчах сборной Греции и обслуживал Суперкубок Греции. Как вы к этому относитесь?

— Он вроде бы бывший полицейский, да? Но мы должны влиять на то, что нам под силу. То, что нам неподвластно — зачем нам об этом думать. Надеюсь, судья завтра в полной мере справиться со своей задачей.

— Была ли работа на тренировках по части пенальти, если завтра все дойдет до серии?

— Я не сторонник того, чтобы футболисты отрабатывали пенальти. Я в карьере это на своей шкуре почувствовал. Бить на тренировках и в игре — это совершенно разные вещи. У нас есть круг исполнителей, кто может бить. Но в любом случае, даже зная этот круг исполнителей, я все равно у ребят уточняю, кто готов. Что касается вратарской линии, у них определенная работа ведется, мы с Ситало этот момент обсуждали.

— Греция невероятно мотивирована и их будет поддерживать полный стадион, вы готовы к этому?

— Хорошо, что будет полный стадион, это плюс для обеих команд. Если полный стадион для нас проблема, то нам вообще не надо было сюда приезжать и сидеть в номерах, если боимся. Но это абсолютно не так. Мы привыкли играть при заполненных трибунах, в Астане у нас тоже отличная поддержка.

— Рассматривается ли вариант, что сборная Казахстана будет играть в глубокой обороне?

— Тренер сборной Греции сказал, что хорошо знает нас, у него есть понимание, как мы будем действовать. Глубокая оборона себя исчерпала в современном футболе. Мы ни с кем не прижимались. Понятно, есть определенные фазы игры, где соперник лучше действует, приходится «садиться», но автоматически мы этого не делаем. Завтра будет только один победитель и так или иначе у кого-то будет разочарование. Мы или соперник будем искать счастье у чужих ворот.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по времени Астаны. Победитель встречи пробьется в финал, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия — Люксембург за путевку на Евро-2024.

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