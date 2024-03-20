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22:58 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер сборной Греции отметил прогресс Казахстана: нет права на ошибку

Главный тренер сборной Греции Густаво Пойет поделился своем мнением относительно предстоящей игры со сборной Казахстана за путевку в финальную стадию чемпионата Европы-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz из Афин.

Казахстан
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Источник: epo.gr

"Мы не имеем право на ошибку и не собираемся придумывать отговорки. На сегодня мы пребываем в лучшей форме за последние пару лет.

Сборная Казахстана совершила значительный прогресс за последние несколько лет. Их рост даже больше, чем у нас. Но мы готовы показать, на что способны.

В период моей работы здесь, футболисты понимают, что требуется от них. Поэтому меня нет запасного плана. Мы стараемся быть заранее подготовленным к тем или иным ситуациям и мы в хорошем расположении.

Что я бы отметил в сборной Казахстана? Концентрация. Мы не видели, чтобы они расслаблялись хотя бы 20 минут в недавних матчах. У них есть структура и концентрация. Если с нашей стороны будет ошибка — бам, они нас накажут. Повторюсь, это момент не качества, а концентрации игроков сборной Казахстана", — отметил уругвайский специалист.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по времени Астаны. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия — Люксембург.

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