Главный тренер сборной Греции отметил прогресс Казахстана: нет права на ошибку

"Мы не имеем право на ошибку и не собираемся придумывать отговорки. На сегодня мы пребываем в лучшей форме за последние пару лет.

Сборная Казахстана совершила значительный прогресс за последние несколько лет. Их рост даже больше, чем у нас. Но мы готовы показать, на что способны.

В период моей работы здесь, футболисты понимают, что требуется от них. Поэтому меня нет запасного плана. Мы стараемся быть заранее подготовленным к тем или иным ситуациям и мы в хорошем расположении.

Что я бы отметил в сборной Казахстана? Концентрация. Мы не видели, чтобы они расслаблялись хотя бы 20 минут в недавних матчах. У них есть структура и концентрация. Если с нашей стороны будет ошибка — бам, они нас накажут. Повторюсь, это момент не качества, а концентрации игроков сборной Казахстана", — отметил уругвайский специалист.