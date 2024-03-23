Назван ключевой игрок сборной Казахстана в битве за Евро

«Мы выдали очень хорошую игру. И, конечно, ранний гол помог нам провести отличный первый тайм. Мы обыграли соперника тактически. Не совсем понял, почему у Казахстана Оразов играл только второй тайм.



Думаю, что он — важная фигура для этой команды. Сборная Греции хотела победить в этой игре намного больше? Согласен», — заявил Нус.