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Футбол. Лига наций. Все результаты
18:01 (мск), источник: Vesti.kz

Назван ключевой игрок сборной Казахстана в битве за Евро

Ассистент тренера сборной Греции Жерар Нус назвал причину поражения Казахстана в плей-офф Лиги наций за выход на чемпионат Европы в Париже, передает Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

Греция
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Источник: УЕФА

22 марта Греция в Афинах со счетом 5:0 разгромила сборную Казахстана и пробилась в финал квалификации. Полузащитник Рамазан Оразов вышел на замену во втором тайме.

«Мы выдали очень хорошую игру. И, конечно, ранний гол помог нам провести отличный первый тайм. Мы обыграли соперника тактически. Не совсем понял, почему у Казахстана Оразов играл только второй тайм.

Думаю, что он — важная фигура для этой команды. Сборная Греции хотела победить в этой игре намного больше? Согласен», — заявил Нус.

Теперь греки сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси.

Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил грузинам в полуфинале Лиги наций. Эта игра пройдет в формате товарищеского противостояния.

Во время загрузки произошла ошибка.
Греция
5:0
Первый тайм: 4:0
Казахстан
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