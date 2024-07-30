Черчесов озвучил ближайшие планы и дал обещание перед стартом Лиги наций

Национальная команда первый матч проведет 6 сентября на своем поле против Норвегии.

«Сейчас нахожусь в Казахстане. Планирую посмотреть здесь несколько матчей и встретиться с кандидатами в национальную команду. Еще на этой неделе состоится ряд встреч и мероприятий, организованных федерацией футбола.



Сбор перед сентябрьскими матчами Лиги наций с Норвегией и Словенией будет, к сожалению, коротким, но мы постараемся выжать из него максимум. У нас очень крепкая группа, предстоят сложные игры. Но чем труднее, тем интереснее», — сказал Черчесов.

Помимо Норвегии в дивизионе B Лиги наций Казахстан будет соперничать со Словенией и Австрией.

Напомним, о назначении Черчесова было объявлено 3 июня. Контракт с российским специалистом был подписан по схеме «2+2». На этом посту он сменил другого россиянина Магомеда Адиева.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.