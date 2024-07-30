Черчесов озвучил ближайшие планы и дал обещание перед стартом Лиги наций
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» озвучил свои ближайшие планы и высказался о предстоящем розыгрыше Лиги наций, сообщают Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» озвучил свои ближайшие планы и высказался о предстоящем розыгрыше Лиги наций, сообщают Vesti.kz.
Национальная команда первый матч проведет 6 сентября на своем поле против Норвегии.
«Сейчас нахожусь в Казахстане. Планирую посмотреть здесь несколько матчей и встретиться с кандидатами в национальную команду. Еще на этой неделе состоится ряд встреч и мероприятий, организованных федерацией футбола.
Сбор перед сентябрьскими матчами Лиги наций с Норвегией и Словенией будет, к сожалению, коротким, но мы постараемся выжать из него максимум. У нас очень крепкая группа, предстоят сложные игры. Но чем труднее, тем интереснее», — сказал Черчесов.
Помимо Норвегии в дивизионе B Лиги наций Казахстан будет соперничать со Словенией и Австрией.
Напомним, о назначении Черчесова было объявлено 3 июня. Контракт с российским специалистом был подписан по схеме «2+2». На этом посту он сменил другого россиянина Магомеда Адиева.
Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.
Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской «Легии» и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в ¼ финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.