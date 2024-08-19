Казахстан объявил состав на первые матчи Лиги наций

В список Станислава Черчесова вошли 36 игроков.
Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Стас Покатилов («Тобол»), Темирлан Анарбеков («Женис»);
Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все — «Ордабасы»), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба — «Тобол»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — «Астана»), Михаил Габышев («Елимай»), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Лев Скворцов («Шинник», Россия), Талгат Кусяпов («КАМАЗ», Россия), Асхат Балтабеков («Жетысу»), Улар Жаксыбаев («Кызылжар»);
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все — «Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Арман Кенесов («Актобе»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба — «Астана»), Александр Зуев, Ислам Чесноков (оба — «Тобол»);
Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Эльхан Астанов, Рамазан Каримов (оба — «Астана»);
Отметим, что для Черчесова матч против Норвегии в Алматы станет дебютным во главе национальной команды.
Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне этого года.