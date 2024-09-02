Казахстан получил усиление перед битвой с Холандом в Лиге наций

В сентябре национальная команда в рамах Лиги наций сыграет две встречи. 6 сентября подопечные Черчесова встретятся с Норвегией во главе с Эрлингом Холандом на Центральном стадионе в Алматы, начало игры запланировано на 19:00. 9 сентября состоится гостевая игра со Словенией.