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Казахстан получил усиление перед битвой с Холандом в Лиге наций

Нападающий «Ахмата» и сборной Казахстана Максим Самородов присоединился на сборах к национальной команде, сообщают Vesti.kz. Ранее Самородов получил травму в составе «Ахмата» и пропустил несколько игр.

Источник: КФФ

«Самородов завершил курс реабилитации и присоединился к команде на УТС. Реабилитация Максима проходила в Астане под наблюдением врача-реабилитолога сборной Казахстана Степана Тупика. Самородов проводит тренировки вместе с национальной командой», — гласит сообщение пресс-службы КФФ.

В списке главного тренера сборной Казахстана Станислава Самородов находился в резервном списке.

В сентябре национальная команда в рамах Лиги наций сыграет две встречи. 6 сентября подопечные Черчесова встретятся с Норвегией во главе с Эрлингом Холандом на Центральном стадионе в Алматы, начало игры запланировано на 19:00. 9 сентября состоится гостевая игра со Словенией.