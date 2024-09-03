Защитник сборной Казахстана Скворцов: Хочется сыграть с Холандом и Эдегором

«Особых ожиданий от матча с Норвегией, если честно, нет, но очень хочется сыграть с такими сильными футболистами, как Холанд и Эдегор, посмотреть себя на их уровне. Интересно, как команда будет выглядеть в матче с Норвегией. Я думаю, что нам все по силам. Легкой игры у нас не будет, но и у них её не будет тоже», — приводит слова Скворцова Metaratings.