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Защитник сборной Казахстана Скворцов: Хочется сыграть с Холандом и Эдегором

Защитник сборной Казахстана и подмосковных «Химок», выступающий в этом сезоне на правах аренды в «Шиннике», Лев Скворцов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Норвегии. Встреча пройдёт в пятницу, 6 сентября, в 17:00 мск.

Источник: Чемпионат.com

«Особых ожиданий от матча с Норвегией, если честно, нет, но очень хочется сыграть с такими сильными футболистами, как Холанд и Эдегор, посмотреть себя на их уровне. Интересно, как команда будет выглядеть в матче с Норвегией. Я думаю, что нам все по силам. Легкой игры у нас не будет, но и у них её не будет тоже», — приводит слова Скворцова Metaratings.

Сборные Казахстана и Норвегии начнут своё участие в 3-й группе лиги В. Их соперниками станут национальные команды Австрии и Словении. Действующим победителем турнира является сборная Франции.