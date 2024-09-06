Казахстан нейтрализовал Холанда и набрал первые очки в Лиге наций

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 0:0.
Стоит отметить, что игре не хватило драйва. Команды оказывали давление друг на друга, особенно норвежцы, вот только острых моментов было создано немного, да и в этих эпизодах игроков подводила слабая реализация.
Как бы то ни было, команды набрали первые очки на старте Лиги наций. Для Казахстана это можно считать успехом, поскольку команда играла против грозного соперника и сдержала главную звезду гостей Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».
Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут на выезде против Словении 9 сентября. Также в группе 3 дивизиона B Лиги наций казахстанцы сыграют с Австрией.