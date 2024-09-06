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Казахстан нейтрализовал Холанда и набрал первые очки в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Норвегией в первом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Источник: fotball.no

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 0:0.

Стоит отметить, что игре не хватило драйва. Команды оказывали давление друг на друга, особенно норвежцы, вот только острых моментов было создано немного, да и в этих эпизодах игроков подводила слабая реализация.

Как бы то ни было, команды набрали первые очки на старте Лиги наций. Для Казахстана это можно считать успехом, поскольку команда играла против грозного соперника и сдержала главную звезду гостей Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут на выезде против Словении 9 сентября. Также в группе 3 дивизиона B Лиги наций казахстанцы сыграют с Австрией.

Казахстан
0:0
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Лига наций B,
6.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Столе Сольбаккен
Составы команд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
4
Марат Быстров
18
Алибек Касым
42′
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
11
Ян Вороговский
7
Рамазан Оразов
58′
6
Айбол Абикен
72′
17
Абат Аймбетов
58′
10
Максим Самородов
19
Бактиер Зайнутдинов
38′
63′
14
Рамазан Каримов
23
Ислам Чесноков
75′
80′
20
Эльхан Астанов
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
4
Лео Эстигор
5
Давид Меллер Вольфе
14
Юлиан Рюэрсон
21
Андреас Ханче-Ольсон
10
Мартин Эдегор
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Патрик Берг
70′
8
Сандер Берге
22
Феликс Хорн Мюре
70′
19
Арон Деннум
78′
7
Александр Серлот
70′
11
Йорген Странд Ларсен
20
Антонио Нуса
84′
23
Синдре Валле Эгели
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
20
0
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
2
1
Угловые
12
12
Фолы
9
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти