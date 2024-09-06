«Он разочарован». Тренер сборной Норвегии оценил игру Холанда против Казахстана

Встреча в Алматы завершилась нулевой ничьей. Обе команды набрали по одному очку.
— Мы, как и думали, игра сложилась непросто. Казахстан хорошо оборонялся и очень плотно играл в штрафной площади и перед ней. Тем не менее мы создали немало моментов, но не смогли ими воспользоваться, — сказал Сольбакен.
— Как оцените игру Холанда?
— Он хорошо играл, создавал моменты. Но, к сожалению, не смог отличиться в этом матче. Поэтому он разочарован.
Напомним, во втором туре, 9 сентября, сборная Казахстана сыграет на выезде со Словенией, а Норвегия в этот день дома примет команду Австрии.