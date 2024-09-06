«Каждая игра будет от ножа». Черчесов подвел итоги матча с Норвегией

— Добрый вечер! Начали новый путь, другая лига, другой уровень. Каждая игра будет от ножа. Наша задача готовиться и находить варианты против соперников, которые на бумаге сильнее. Сегодня поздравил ребят с началом. За самоотдачу ставлю пять. Над игрой надо поработать. Спасибо зрителям! Готовимся к Словении, — сказал Черчесов.