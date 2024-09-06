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«Каждая игра будет от ножа». Черчесов подвел итоги матча с Норвегией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал исход матча Лиги наций с Норвегией, сообщают Vesti.kz.

Источник: Алихан Сариев

Встреча прошла в Алматы и завершилась нулевой ничьей. Обе команды набрали по одному очку.

— Добрый вечер! Начали новый путь, другая лига, другой уровень. Каждая игра будет от ножа. Наша задача готовиться и находить варианты против соперников, которые на бумаге сильнее. Сегодня поздравил ребят с началом. За самоотдачу ставлю пять. Над игрой надо поработать. Спасибо зрителям! Готовимся к Словении, — сказал Черчесов.

— Какие моменты можно усилить?

— Лучше ничего пока не говорить. После просмотра записи можно увидеть все в другом свете. В переходных фазах надо играть в оборону и в атаку, нельзя терять мячи. Это рабочий момент. От игры к игре будем прибавлять.

— Норвегия пропускала в последних играх со стандартов, как анализировали этот момент?

— У нас было не так много стандартов. Мы отрабатывали, но не срослось. Ребята в обороне выполнили почти все, что хотели. Не так просто сдержать такую команду. Надо находить возможности в атаке.

— Матч был энергозатратный, предусмотрена ротация в игре со Словенией?

— Посмотрим кто в каком состоянии. Ротация предусмотрена, у нас 25 игроков. Моя философия простая, это профессионалы и на третий день они могут играть. Мы можем внести изменения из соображений тактики.

— Что скажете про игру Холанда, полностью удалось его нейтрализовать?

— Марочкин, Касым и Алип справились. Не дали ему свободной зоны и возможности снабжать передачами. Везет тому, кто везет. Надеюсь игра добавит внутренней уверенности.

Отметим, что следующую Казахстан проведет на выезде со Словенией 9 сентября, а Норвегия в этот день примет на своем поле сборную Австрии.

Казахстан
0:0
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Лига наций B,
6.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Столе Сольбаккен
Составы команд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
4
Марат Быстров
18
Алибек Касым
42′
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
11
Ян Вороговский
7
Рамазан Оразов
58′
6
Айбол Абикен
72′
17
Абат Аймбетов
58′
10
Максим Самородов
19
Бактиер Зайнутдинов
38′
63′
14
Рамазан Каримов
23
Ислам Чесноков
75′
80′
20
Эльхан Астанов
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
4
Лео Эстигор
5
Давид Меллер Вольфе
14
Юлиан Рюэрсон
21
Андреас Ханче-Ольсон
10
Мартин Эдегор
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Патрик Берг
70′
8
Сандер Берге
22
Феликс Хорн Мюре
70′
19
Арон Деннум
78′
7
Александр Серлот
70′
11
Йорген Странд Ларсен
20
Антонио Нуса
84′
23
Синдре Валле Эгели
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
20
0
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
2
1
Угловые
12
12
Фолы
9
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти