«Каждая игра будет от ножа». Черчесов подвел итоги матча с Норвегией

Встреча прошла в Алматы и завершилась нулевой ничьей. Обе команды набрали по одному очку.
— Добрый вечер! Начали новый путь, другая лига, другой уровень. Каждая игра будет от ножа. Наша задача готовиться и находить варианты против соперников, которые на бумаге сильнее. Сегодня поздравил ребят с началом. За самоотдачу ставлю пять. Над игрой надо поработать. Спасибо зрителям! Готовимся к Словении, — сказал Черчесов.
— Какие моменты можно усилить?
— Лучше ничего пока не говорить. После просмотра записи можно увидеть все в другом свете. В переходных фазах надо играть в оборону и в атаку, нельзя терять мячи. Это рабочий момент. От игры к игре будем прибавлять.
— Норвегия пропускала в последних играх со стандартов, как анализировали этот момент?
— У нас было не так много стандартов. Мы отрабатывали, но не срослось. Ребята в обороне выполнили почти все, что хотели. Не так просто сдержать такую команду. Надо находить возможности в атаке.
— Матч был энергозатратный, предусмотрена ротация в игре со Словенией?
— Посмотрим кто в каком состоянии. Ротация предусмотрена, у нас 25 игроков. Моя философия простая, это профессионалы и на третий день они могут играть. Мы можем внести изменения из соображений тактики.
— Что скажете про игру Холанда, полностью удалось его нейтрализовать?
— Марочкин, Касым и Алип справились. Не дали ему свободной зоны и возможности снабжать передачами. Везет тому, кто везет. Надеюсь игра добавит внутренней уверенности.
Отметим, что следующую Казахстан проведет на выезде со Словенией 9 сентября, а Норвегия в этот день примет на своем поле сборную Австрии.