«Обычный игрок, автомата не понадобилось». Касым — о Холанде и словах Черчесова

Волнение? Нет, спокойно воспринимал свой выход. После недавних товарищеских матчей я уже знал, что буду играть против Норвегии, против Холанда. Автомат, пистолет не понадобились. Изучал ли Эрлинга? Да, они же каждую неделю играют, но да, внутренне готовился. Но, честно, особенного впечатления он не произвел. Его уровень КПЛ? Ну не так, но обычный европейский форвард.