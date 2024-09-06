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«Обычный игрок, автомата не понадобилось». Касым — о Холанде и словах Черчесова

Защитник сборной Казахстана по футболу Алибек Касым в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своих эмоциях после матча Лиги наций с Норвегией.

Источник: Алихан Сариев

Для Касыма это был первый официальный матч в составе национальной команды.

"Игра прошла тяжело, мы готовились, соответствующий результат, конечно, дома хотелось выиграть, но победы еще придут.

Волнение? Нет, спокойно воспринимал свой выход. После недавних товарищеских матчей я уже знал, что буду играть против Норвегии, против Холанда. Автомат, пистолет не понадобились. Изучал ли Эрлинга? Да, они же каждую неделю играют, но да, внутренне готовился. Но, честно, особенного впечатления он не произвел. Его уровень КПЛ? Ну не так, но обычный европейский форвард.

Станислав Саламович сказал, что доволен нами, но надо выигрывать такие матчи. Сделали небольшой шаг, теперь едем за вторым — в Словении хотим набрать очки.

Атмосфера на «Центральном» — вообще здорово! Моя семья была на трибунах, я очень горд, что сыграл в такой атмосфере.

Закрепился ли в сборной? Чувствую, что да, я очень много трудился, продолжаю работать, такие матчи — это плод всех усилий«, — сказал центрбек “Актобе”.

Отметим, что следующую Казахстан проведет на выезде со Словенией 9 сентября, а Норвегия в этот день примет на своем поле сборную Австрии.

Казахстан
0:0
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Лига наций B,
6.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Столе Сольбаккен
Составы команд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
4
Марат Быстров
18
Алибек Касым
42′
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
11
Ян Вороговский
7
Рамазан Оразов
58′
6
Айбол Абикен
72′
17
Абат Аймбетов
58′
10
Максим Самородов
19
Бактиер Зайнутдинов
38′
63′
14
Рамазан Каримов
23
Ислам Чесноков
75′
80′
20
Эльхан Астанов
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
4
Лео Эстигор
5
Давид Меллер Вольфе
14
Юлиан Рюэрсон
21
Андреас Ханче-Ольсон
10
Мартин Эдегор
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Патрик Берг
70′
8
Сандер Берге
22
Феликс Хорн Мюре
70′
19
Арон Деннум
78′
7
Александр Серлот
70′
11
Йорген Странд Ларсен
20
Антонио Нуса
84′
23
Синдре Валле Эгели
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
20
0
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
2
1
Угловые
12
12
Фолы
9
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти