«Обычный игрок, автомата не понадобилось». Касым — о Холанде и словах Черчесова

Для Касыма это был первый официальный матч в составе национальной команды.
"Игра прошла тяжело, мы готовились, соответствующий результат, конечно, дома хотелось выиграть, но победы еще придут.
Волнение? Нет, спокойно воспринимал свой выход. После недавних товарищеских матчей я уже знал, что буду играть против Норвегии, против Холанда. Автомат, пистолет не понадобились. Изучал ли Эрлинга? Да, они же каждую неделю играют, но да, внутренне готовился. Но, честно, особенного впечатления он не произвел. Его уровень КПЛ? Ну не так, но обычный европейский форвард.
Станислав Саламович сказал, что доволен нами, но надо выигрывать такие матчи. Сделали небольшой шаг, теперь едем за вторым — в Словении хотим набрать очки.
Атмосфера на «Центральном» — вообще здорово! Моя семья была на трибунах, я очень горд, что сыграл в такой атмосфере.
Закрепился ли в сборной? Чувствую, что да, я очень много трудился, продолжаю работать, такие матчи — это плод всех усилий«, — сказал центрбек “Актобе”.
Отметим, что следующую Казахстан проведет на выезде со Словенией 9 сентября, а Норвегия в этот день примет на своем поле сборную Австрии.