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Футболисты сборной Италии обыграли команду Франции на старте Лиги наций

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная Италии со счетом 3:1 одержала волевую победу над командой Франции в матче группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Париже.

Источник: AFP 2023

В составе победителей забитыми мячами отметились Федерико Димарко (30-я минута), Давиде Фраттези (51) и Джакомо Распадори (74). У проигравших отличился Брэдли Барколя (1).

Для обеих сборных прошедший матч стал первым в текущем розыгрыше Лиги наций. В следующем туре сборная Франции сыграет дома против команды Бельгии, итальянцы на выезде встретятся с командой Израиля. Встречи пройдут 9 сентября.

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Сборная России не принимает участия в международных турнирах из-за решения Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.

Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.

Франция
1:3
Первый тайм: 1:1
Италия
Футбол, Лига наций А,
6.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Дидье Дешам
Лучано Спаллетти
Голы
Франция
Брэдли Барколя
1′
Италия
Федерико Димарко
30′
Давиде Фраттези
(Матео Ретеги)
51′
Джакомо Распадори
74′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
15
Ибраима Конате
17
Вильям Салиба
22
Тео Эрнандез
10
Килиан Мбаппе
20
Брэдли Барколя
13
Нголо Канте
77′
5
Жюль Кунде
19
Юссуф Фофана
58′
6
Куадио Коне
60′
21
Жонатан Клосс
77′
18
Уоррен Заир-Эмери
7
Антуан Гризманн
77′
9
Маркус Тюрам
14
Майкл Олисе
58′
11
Усман Дембеле
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
15
Андреа Камбьясо
21
Алессандро Бастони
22
Джованни Ди Лоренцо
7
Самуэле Риччи
8
Сандро Тонали
3
Федерико Димарко
81′
14
Марко Брешанини
5
Риккардо Калафьори
71′
4
Алессандро Буонджорно
10
Лоренцо Пеллегрини
46′
18
Джакомо Распадори
16
Давиде Фраттези
61′
19
Дестини Удоджи
9
Матео Ретеги
49′
81′
11
Мойзе Кин
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
1
2
Угловые
5
12
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти