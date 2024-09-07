Футболисты сборной Италии обыграли команду Франции на старте Лиги наций

В составе победителей забитыми мячами отметились Федерико Димарко (30-я минута), Давиде Фраттези (51) и Джакомо Распадори (74). У проигравших отличился Брэдли Барколя (1).
Для обеих сборных прошедший матч стал первым в текущем розыгрыше Лиги наций. В следующем туре сборная Франции сыграет дома против команды Бельгии, итальянцы на выезде встретятся с командой Израиля. Встречи пройдут 9 сентября.
Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Сборная России не принимает участия в международных турнирах из-за решения Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.
Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.