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«Был бы шанс выиграть». Зайнутдинов высказался о ничьей с Норвегией

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов поделился впечатлениями от первого матча команды в новом розыгрыше Лиги наций. В Алматы национальная дружина сыграла по нулям с Норвегией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: КФФ

6-летний Зайнутдинов вышел в стартовом составе, отыграл 63 минуты и был заменен. Он отметился желтой карточкой.

«Конечно, тяжелый матч был, Норвегия — сильная команда с исполнителями высокого уровня, такими, как Эдегор и Холанд. Тяжелая игра была, но ничейку вырвали. Конечно, если бы в конце Рамазан Каримов забил, то был бы шанс. Но ничья тоже хороший результат. Нужно было начать хорошо. Как говорится, как начнешь, так и пойдет.

Повторюсь, ничья — хороший результат, хорошая атмосфера. Лично я очень соскучился по футболу, три-четыре месяца не играл, был в предвкушении, очень ждал. Атмосфера очень сильная была. С ребятами обсуждали, что мало мест (на трибунах). Было бы 50 тысяч, я думаю, 50 тысяч пришли бы нас поддержать. Поэтому хочется болельщикам сказать большой рахмет. Мы играем ради вас!», — цитирует его слова КФФ.

Напомним, что после первого тура в группе с участием сборной Казахстана зафиксировано абсолютное равенство.

Добавим, что Зайнутдинов по разным причинам не играл за клуб и сборную с 26 мая. В новом сезоне он еще ни разу не выходил на поле в футболке турецкого «Бешикташа».

Казахстан
0:0
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Лига наций B,
6.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Столе Сольбаккен
Составы команд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
4
Марат Быстров
18
Алибек Касым
42′
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
11
Ян Вороговский
7
Рамазан Оразов
58′
6
Айбол Абикен
72′
17
Абат Аймбетов
58′
10
Максим Самородов
19
Бактиер Зайнутдинов
38′
63′
14
Рамазан Каримов
23
Ислам Чесноков
75′
80′
20
Эльхан Астанов
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
4
Лео Эстигор
5
Давид Меллер Вольфе
14
Юлиан Рюэрсон
21
Андреас Ханче-Ольсон
10
Мартин Эдегор
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Патрик Берг
70′
8
Сандер Берге
22
Феликс Хорн Мюре
70′
19
Арон Деннум
78′
7
Александр Серлот
70′
11
Йорген Странд Ларсен
20
Антонио Нуса
84′
23
Синдре Валле Эгели
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
20
0
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
2
1
Угловые
12
12
Фолы
9
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти