«Был бы шанс выиграть». Зайнутдинов высказался о ничьей с Норвегией

«Конечно, тяжелый матч был, Норвегия — сильная команда с исполнителями высокого уровня, такими, как Эдегор и Холанд. Тяжелая игра была, но ничейку вырвали. Конечно, если бы в конце Рамазан Каримов забил, то был бы шанс. Но ничья тоже хороший результат. Нужно было начать хорошо. Как говорится, как начнешь, так и пойдет.



Повторюсь, ничья — хороший результат, хорошая атмосфера. Лично я очень соскучился по футболу, три-четыре месяца не играл, был в предвкушении, очень ждал. Атмосфера очень сильная была. С ребятами обсуждали, что мало мест (на трибунах). Было бы 50 тысяч, я думаю, 50 тысяч пришли бы нас поддержать. Поэтому хочется болельщикам сказать большой рахмет. Мы играем ради вас!», — цитирует его слова КФФ.