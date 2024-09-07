«Должны были выиграть 5:0!». Норвежцы в ярости после матча с Казахстаном, досталось и Холанду

Больше всего критики было направлено на тренера сборной Столе Сольбаккена. Многие в одноголосие требуют его отставки.
- Так чертовски стыдно… Сольбаккена в отставку!
- Сольбаккен — аут! Уже достаточно.
- Сольбаккен, теперь ты можешь паковать чемоданы.
- Если мы серьезная сборная, то Сольбаккен сегодня должен стать безработным! Чертовски стыдно смотреть. С такими результатами не будет никакого чемпионата мира. Весь мир смеется над нами, что мы ничего не можем сделать с двумя номинантами на «Золотой мяч» в составе. Обидно! Скандал!
- Столе должен уйти. Если у федерации не хватает смелости уволить его, то он должен хотя бы посмотреть на себя в зеркало и принять это решение сам.
- Похоже, игроки тоже устали от Сольбаккена. Неудивительно, что он уходит. Он разрушил культуру и победный менталитет в команде.
- Сольбаккен — причина депрессии в этой стране.
Некоторые болельщики не забывают лишний раз напомнить, что их команда играла с Казахстаном, а не с грандом европейского футбола.
- Новый «Особенный Сольбаккен», теперь его нет! Его тактика не работает для Норвегии, он играет с игроками на неправильных позициях, что разрушает команду. 0−0 против Казахстана! Матч, который мы должны были выиграть 4:0 или 5:0! Если бы такое случилось с предыдущими норвежскими тренерами после трех лет отсутствия результатов, их бы уволили! Теперь ты должен уйти, Сольбаккен! Нужен Сульшер сразу после этого сбора!
- Тренер что-то курил? Как можно обыграть Австрию, когда вы не смогли обыграть 109-ю команду в рейтинге?! Черт, просто стыдно, что его еще не уволили.
- Так много игроков мирового класса, но все равно 0:0 против команды, которой легко можно забить пять голов.
- Кого вы победите, если не можете обыграть Казахстан?
Досталось даже звездным лидерам сборной Эрлингу Холанду и Мартину Эдегору. Болельщики явно ждали от них большего.
- Холанд и Эдегор не заслуживают играть за сборную Норвегии. Это ужасные игроки, когда они должны играть за нацию. Они — полный ноль без игроков мирового класса вокруг них.
- Замените Эдегора и Холанда на других, более голодных до голов и побед игроков!
- Абсолютный мусор. Паршивые переходы. Ужасный темп. Паршивая борьба за мяч. На чемпионате мира нам нечего делать.
- Это, должно быть, самая жуткая вещь, которую я когда-либо смотрел. Стыдно.
- Эта команда никогда не доберется до чемпионата мира.
Все комментарии можно найти в официальных аккаунтах сборной Норвегии в соцсетях.
Напомним, что по итогам первого тура в активе всех четырех команд в квартете по одному набранному баллу. 9 сентября сборная Казахстана на выезде сыграет со Словенией, а Норвегия дома примет Австрию.