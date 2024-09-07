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«Должны были выиграть 5:0!». Норвежцы в ярости после матча с Казахстаном, досталось и Холанду

Болельщики Норвегии пребывают в ярости после неудачи их национальной команды в выездном матче со сборной Казахстана (0:0). Встреча прошла в рамках первого тура группового этапа Лиги наций. Корреспондент Vesti.kz цитирует самые интересные комментарии норвежских фанатов.

Источник: КФФ

Больше всего критики было направлено на тренера сборной Столе Сольбаккена. Многие в одноголосие требуют его отставки.

  • Так чертовски стыдно… Сольбаккена в отставку!
  • Сольбаккен — аут! Уже достаточно.
  • Сольбаккен, теперь ты можешь паковать чемоданы.
  • Если мы серьезная сборная, то Сольбаккен сегодня должен стать безработным! Чертовски стыдно смотреть. С такими результатами не будет никакого чемпионата мира. Весь мир смеется над нами, что мы ничего не можем сделать с двумя номинантами на «Золотой мяч» в составе. Обидно! Скандал!
  • Столе должен уйти. Если у федерации не хватает смелости уволить его, то он должен хотя бы посмотреть на себя в зеркало и принять это решение сам.
  • Похоже, игроки тоже устали от Сольбаккена. Неудивительно, что он уходит. Он разрушил культуру и победный менталитет в команде.
  • Сольбаккен — причина депрессии в этой стране.

Некоторые болельщики не забывают лишний раз напомнить, что их команда играла с Казахстаном, а не с грандом европейского футбола.

  • Новый «Особенный Сольбаккен», теперь его нет! Его тактика не работает для Норвегии, он играет с игроками на неправильных позициях, что разрушает команду. 0−0 против Казахстана! Матч, который мы должны были выиграть 4:0 или 5:0! Если бы такое случилось с предыдущими норвежскими тренерами после трех лет отсутствия результатов, их бы уволили! Теперь ты должен уйти, Сольбаккен! Нужен Сульшер сразу после этого сбора!
  • Тренер что-то курил? Как можно обыграть Австрию, когда вы не смогли обыграть 109-ю команду в рейтинге?! Черт, просто стыдно, что его еще не уволили.
  • Так много игроков мирового класса, но все равно 0:0 против команды, которой легко можно забить пять голов.
  • Кого вы победите, если не можете обыграть Казахстан?

Досталось даже звездным лидерам сборной Эрлингу Холанду и Мартину Эдегору. Болельщики явно ждали от них большего.

  • Холанд и Эдегор не заслуживают играть за сборную Норвегии. Это ужасные игроки, когда они должны играть за нацию. Они — полный ноль без игроков мирового класса вокруг них.
  • Замените Эдегора и Холанда на других, более голодных до голов и побед игроков!
  • Абсолютный мусор. Паршивые переходы. Ужасный темп. Паршивая борьба за мяч. На чемпионате мира нам нечего делать.
  • Это, должно быть, самая жуткая вещь, которую я когда-либо смотрел. Стыдно.
  • Эта команда никогда не доберется до чемпионата мира.

Все комментарии можно найти в официальных аккаунтах сборной Норвегии в соцсетях.

Напомним, что по итогам первого тура в активе всех четырех команд в квартете по одному набранному баллу. 9 сентября сборная Казахстана на выезде сыграет со Словенией, а Норвегия дома примет Австрию.

Казахстан
0:0
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Лига наций B,
6.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Столе Сольбаккен
Составы команд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
4
Марат Быстров
18
Алибек Касым
42′
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
11
Ян Вороговский
7
Рамазан Оразов
58′
6
Айбол Абикен
72′
17
Абат Аймбетов
58′
10
Максим Самородов
19
Бактиер Зайнутдинов
38′
63′
14
Рамазан Каримов
23
Ислам Чесноков
75′
80′
20
Эльхан Астанов
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
4
Лео Эстигор
5
Давид Меллер Вольфе
14
Юлиан Рюэрсон
21
Андреас Ханче-Ольсон
10
Мартин Эдегор
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Патрик Берг
70′
8
Сандер Берге
22
Феликс Хорн Мюре
70′
19
Арон Деннум
78′
7
Александр Серлот
70′
11
Йорген Странд Ларсен
20
Антонио Нуса
84′
23
Синдре Валле Эгели
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
20
0
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
2
1
Угловые
12
12
Фолы
9
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти