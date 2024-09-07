В Норвегии вынесли вердикт своей сборной и отреагировали на промах Холанда в Алматы

«Упущенный шанс норвежцев в Алматы означает, что подопечные Столе Сольбаккена плохо начали групповой этап Лиги наций.



Казахстан занимает 109-е место в рейтинге ФИФА, но Норвегия (номер 50) сыграла беззубо и не смогла забить гол самой слабой команде в группе B3 Лиги наций», — пишет сайт.