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В Норвегии вынесли вердикт своей сборной и отреагировали на промах Холанда в Алматы

Норвежский сайт Vg.no оценил старт сборной Норвегии в новом розыгрыше Лиги наций в матче против Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча в Алматы, сыгранная 6 сентября, завершилась со счетом 0:0.

«Упущенный шанс норвежцев в Алматы означает, что подопечные Столе Сольбаккена плохо начали групповой этап Лиги наций.

Казахстан занимает 109-е место в рейтинге ФИФА, но Норвегия (номер 50) сыграла беззубо и не смогла забить гол самой слабой команде в группе B3 Лиги наций», — пишет сайт.

Сборной Норвегии припомнили другие ничейные результаты в матчах со сборными, которые располагаются ниже в мировом рейтинге:

  • В отборочных матчах ЧМ-2022 в домашнем матче была ничья 0:0 с Латвией (136 место в рейтинге ФИФА).
  • В отборочном матче чемпионата Европы 2024 года на выезде была ничья 1:1 с Грузией (78-е место в рейтинге ФИФА).
  • В Лиге наций, которая может обеспечить место на ЧМ до 2026 года, счет был 0:0 против Казахстана (109-е место в рейтинге ФИФА).

Кроме того, издание напомнило о голевых моментах, которые имели норвежцы в Алматы и похвалило оборону сборной Казахстана.

  • Футболисты сборной Норвегии в Алматы заработали 12 угловых и нанесли много ударов, но в основном попадали в казахстанских игроков, которые защищались изо всех сил.
  • Норвежская команда имела получила две стопроцентные возможности:
  • 33-я минута: Феликс Хорн Мюре пробил из пределов штрафной, но удар дебютанта пришелся в перекладину.
  • 53-я минута: Антонио Нуса с левого фланга прострелил в штрафную. Эрлинг Браут Холанд был в полном одиночестве в метре от ворот. Но человек, забивший семь голов в первых трёх матчах сезона Премьер-лиги, попал лишь в штангу.

Отметим, что 9 сентября сборная Казахстана сыграет на выезде против Словении, а норвежцы примут Австрию.

Казахстан
0:0
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Лига наций B,
6.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Столе Сольбаккен
Составы команд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
4
Марат Быстров
18
Алибек Касым
42′
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
11
Ян Вороговский
7
Рамазан Оразов
58′
6
Айбол Абикен
72′
17
Абат Аймбетов
58′
10
Максим Самородов
19
Бактиер Зайнутдинов
38′
63′
14
Рамазан Каримов
23
Ислам Чесноков
75′
80′
20
Эльхан Астанов
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
4
Лео Эстигор
5
Давид Меллер Вольфе
14
Юлиан Рюэрсон
21
Андреас Ханче-Ольсон
10
Мартин Эдегор
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Патрик Берг
70′
8
Сандер Берге
22
Феликс Хорн Мюре
70′
19
Арон Деннум
78′
7
Александр Серлот
70′
11
Йорген Странд Ларсен
20
Антонио Нуса
84′
23
Синдре Валле Эгели
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
20
0
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
2
1
Угловые
12
12
Фолы
9
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти