В Норвегии вынесли вердикт своей сборной и отреагировали на промах Холанда в Алматы

Встреча в Алматы, сыгранная 6 сентября, завершилась со счетом 0:0.
«Упущенный шанс норвежцев в Алматы означает, что подопечные Столе Сольбаккена плохо начали групповой этап Лиги наций.
Казахстан занимает 109-е место в рейтинге ФИФА, но Норвегия (номер 50) сыграла беззубо и не смогла забить гол самой слабой команде в группе B3 Лиги наций», — пишет сайт.
Сборной Норвегии припомнили другие ничейные результаты в матчах со сборными, которые располагаются ниже в мировом рейтинге:
- В отборочных матчах ЧМ-2022 в домашнем матче была ничья 0:0 с Латвией (136 место в рейтинге ФИФА).
- В отборочном матче чемпионата Европы 2024 года на выезде была ничья 1:1 с Грузией (78-е место в рейтинге ФИФА).
- В Лиге наций, которая может обеспечить место на ЧМ до 2026 года, счет был 0:0 против Казахстана (109-е место в рейтинге ФИФА).
Кроме того, издание напомнило о голевых моментах, которые имели норвежцы в Алматы и похвалило оборону сборной Казахстана.
- Футболисты сборной Норвегии в Алматы заработали 12 угловых и нанесли много ударов, но в основном попадали в казахстанских игроков, которые защищались изо всех сил.
- Норвежская команда имела получила две стопроцентные возможности:
- 33-я минута: Феликс Хорн Мюре пробил из пределов штрафной, но удар дебютанта пришелся в перекладину.
- 53-я минута: Антонио Нуса с левого фланга прострелил в штрафную. Эрлинг Браут Холанд был в полном одиночестве в метре от ворот. Но человек, забивший семь голов в первых трёх матчах сезона Премьер-лиги, попал лишь в штангу.
Отметим, что 9 сентября сборная Казахстана сыграет на выезде против Словении, а норвежцы примут Австрию.