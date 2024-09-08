Стал известен характер травмы игрока мадридского «Реала» Арды Гюлера в играх за сборную

По информации источника, медицинские тесты не подтвердили, как изначально казалось, серьёзной травмы у турецкого хавбека. Гюлер не вернётся в Мадрид для прохождения дополнительных тестов, а продолжит тренироваться со сборной.
Напомним, Гюлер получил травму и был заменён на 90-й минуте матча с Уэльсом. Вместо него на поле вышел нападающий Ирфан Кахведжи. Ранее сообщалось, что игрок покинул поле, прихрамывая на одну ногу после болезненного столкновения с футболистом команды соперника.
Гюлер в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029 года.