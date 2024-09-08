Стал известен характер травмы игрока мадридского «Реала» Арды Гюлера в играх за сборную

19-летний полузащитник мадридского «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер, получивший повреждение в матче своей национальный команды с Уэльсом (0:0) в рамках Лиги наций УЕФА, может вернуться на поле уже в следующем матче своей сборной с Исландией. Об этом сообщает Marca.