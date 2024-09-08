На каком базаре продают дух победителя? Я бы купил — Черчесов высказался о матче Словения — Казахстан

— Мы вчера ночью прилетели, выспались. Завтра теория, сейчас тренировка. Вечером будем определять, кто в каком состоянии, что скажет медицина. От этого будем исходить на завтрашний матч — кто выйдет, как выйдет, — сказал Черчесов.
— У Словении менее звездный состав, чем у Норвегии, но коллектив сплоченный, они сыграли на Евро. Что вы ожидаете от соперника?
— Согласен со всем, что вы сказали. Мы знаем, что звездный состав — это еще не команда. Смотрел я воочию сборную Словении на чемпионате Европы, и надо сказать, что они реально выглядели как команда. Поэтому ждем непростой матч. Соответственно, мы к этому и готовимся. Знаем, как они играют, кто играет. И будем находить варианты, как их сдержать, свои шансы искать и играть на результат.
— Воспринимаете ли вы этот матч как реванш?
— Я понимаю, что два раза вы играли в том отборочном цикле, оба раза 2:1 закончилось. Наверное, заноза торчит и в плане болельщиков, и игроки об этом помнят. Если это даже реванш, его надо воспринимать не со злобой, а с правильной концентрацией — то, что на поле надо выходить с четкой и понятной тактикой, спокойной головой, чтобы ничего не отвлекало. А так, третий матч за короткое время, команды друг друга знают. Будем делать так, чтобы этот гештальт закрыт.
— Прошел первый матч Лиги наций. Насколько вы довольны состоянием команды, тем, с чем вы работаете, все ли выполняют уже из ваших установок?
— Столько много я, наверное, никогда не разговаривал с футболистами. Потому что абсолютно мало времени. Что не успеваем делать на поле, делаем у меня в кабинете или на теориях, чтобы они понимали, что хотим, смотрим, показываем. По отдаче, по дисциплине, кроме каких-то нюансов тактических, ни к кому вопросов нет. Другое дело, что нам надо больше доверять своему мастерству и доминировать в каких-то моментах. С Норвегией мы играли — это пока не так просто. Но мы знаем, что мы можем и над чем нам работать.
— Многие радовались ничьей с Норвегией, насколько это обосновано? Если мы хотим играть на чемпионате мира, должен быть дух победителя. Что вы об этом думаете?
— Мы о чемпионате мира еще не думаем. Ну и если вы мне подскажете, на каком базаре дух победителя продается, я обязательно туда съезжу и приобрету. Это приобретается через игры, через тренировки и так далее. Поэтому мы и здесь. Я уже сказал, для нас это непростой турнир, все соперники — как на подбор, ни одной проходной игры нет. И вот эти матчи будут доказывать, кто на что способен. Мы их будем подтягивать, критиковать, хвалить и настраивать на то, о чем вы говорите.
Напомним, матч второго круга турнира пройдет в Любляне завтра, 9 сентября. В первом туре сборная Казахстана на своем поле в Алматы сыграла вничью с Норвегией (0:0), а Словения на домашней арене не выявила победителя в матче с Австрией (1:1).