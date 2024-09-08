На каком базаре продают дух победителя? Я бы купил — Черчесов высказался о матче Словения — Казахстан

— Мы о чемпионате мира еще не думаем. Ну и если вы мне подскажете, на каком базаре дух победителя продается, я обязательно туда съезжу и приобрету. Это приобретается через игры, через тренировки и так далее. Поэтому мы и здесь. Я уже сказал, для нас это непростой турнир, все соперники — как на подбор, ни одной проходной игры нет. И вот эти матчи будут доказывать, кто на что способен. Мы их будем подтягивать, критиковать, хвалить и настраивать на то, о чем вы говорите.