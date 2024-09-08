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Аймбетов: Как Черчесов подгоняет сборную Казахстана? После победы посмотрим

Нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов поделился ожиданиями от матча второго круга Лиги наций против Словении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

Встреча пройдет в Любляне завтра, 9 сентября. Игрок отметил, что хочет порадовать болельщиков и забить.

— Я в хорошей форме. Первый матч мы сыграли хорошо, но мне не удалось забить в ворота Норвегии. Я как нападающий должен забивать в каждой игре. Я хочу порадовать болельщиков. Конечно, мы начали хорошо. С Норвегией даже писали, что «три гола пропустят», «проиграют и спокойно поедет домой». Но мы отстояли. Я говорил после игры — как семья сыграли. Это наш командный дух. Все возможно. Дальше еще лучше будет, я в это верю. Я не сомневаюсь в ребятах, горжусь ими. Какая бы не была ситуация, они настоящие мужчины, воины.

— Не было ли в команде перестройки при новом тренере, в том числе психологической?

— Нет, все хорошо. Приехал Саламович, очень хороший тренер. Посмотрим дальше.

— Адиев запомнился своими речами из раздевалки, как вас подгоняет Черчесов?

— Это после победы посмотрим (смеется).

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Казахстана в Алматы разошлась без голов Норвегией (0:0), а Словения дома сыграла вничью с Австрией (1:1).