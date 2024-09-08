Аймбетов: Как Черчесов подгоняет сборную Казахстана? После победы посмотрим

— Я в хорошей форме. Первый матч мы сыграли хорошо, но мне не удалось забить в ворота Норвегии. Я как нападающий должен забивать в каждой игре. Я хочу порадовать болельщиков. Конечно, мы начали хорошо. С Норвегией даже писали, что «три гола пропустят», «проиграют и спокойно поедет домой». Но мы отстояли. Я говорил после игры — как семья сыграли. Это наш командный дух. Все возможно. Дальше еще лучше будет, я в это верю. Я не сомневаюсь в ребятах, горжусь ими. Какая бы не была ситуация, они настоящие мужчины, воины.