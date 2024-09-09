Роналду перевернул игру в роли джокера, Модрич выдал шедевр накануне 39-летия, Испания вдесятером разгромила Швейцарию

Для команды, у которой нет постоянного тренера, а второй за короткий период исполняющий обязанности был назначен буквально перед стартом Лиги наций, Дания выглядит очень прилично. С другой стороны, Ларс Кнудсен ранее входил в штаб Каспера Юльманна, и преемственность соблюдена. Если же говорить о свежих веяниях, то это дебют в сборной Гренбака. Этот футболист сделал себе имя в «Буде-Глимт», а в национальную команду был привлечен уже после трансфера в «Ренн». Он-то и открыл в воскресенье счет, разыграв «стеночку» с Поульсеном. А ветерана стоит назвать героем воскресной игры, так как к голевой передаче он добавил сумасшедший по красоте мяч ударом через себя. Эта красота — символ сентябрьской Дании, которая сенсационно лидирует в очень сложной группе.