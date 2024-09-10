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В Узбекистане отреагировали на разгром Казахстана в Лиге наций

Узбекский сайт Yuz.uz высказался о результате матча Лиги наций Словения — Казахстан, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча второго тура Лиги наций в группе B3, сыгранная в Любляне, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

«Казахстан под началом Станислава Черчесова после ничьей с Норвегией был вчистую разгромлен в Любляне, три гола забил форвард “Лейпцига” Беньямин Шешко. В решающем матче отбора на Евро-2024 Казахстан был остановлен в Любляне. Как видим, “автобус” Черчесова забуксовал на втором препятствии», — написал сайт.

Следующий матч в рамках Лиги наций Казахстан проведет на выезде — 10 октября против Австрии.

Словения
3:0
Первый тайм: 2:0
Казахстан
Футбол, Лига наций B,
9.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Stozice Stadium
Главные тренеры
Матьяж Кек
Станислав Черчесов
Голы
Словения
Беньямин Шешко
(Жан Целар)
23′
Беньямин Шешко
28′
Беньямин Шешко
(Эрик Янжа)
63′
Составы команд
Словения
1
Ян Облак
13
Эрик Янжа
21
Ваня Дркушич
6
Яка Бийол
10
Тими Элшник
22
Адам Гнезда Черин
20
Петар Стоянович
77′
7
Йосип Иличич
23
Давид Брекало
87′
3
Юре Балковец
11
Беньямин Шешко
87′
14
Ясмин Куртич
17
Ян Млакар
20′
64′
5
Йон Горенц-Станкович
19
Жан Целар
37′
64′
18
Жан Випотник
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
11
Ян Вороговский
19
Бактиер Зайнутдинов
2
Сергей Малый
35′
46′
18
Алибек Касым
4
Марат Быстров
76′
14
Лев Скворцов
7
Рамазан Оразов
57′
20
Эльхан Астанов
10
Максим Самородов
46′
23
Ислам Чесноков
17
Абат Аймбетов
76′
16
Айбар Жаксылыков
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
7
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
0
11
Фолы
11
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти