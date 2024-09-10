В Узбекистане отреагировали на разгром Казахстана в Лиге наций

Встреча второго тура Лиги наций в группе B3, сыгранная в Любляне, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.
«Казахстан под началом Станислава Черчесова после ничьей с Норвегией был вчистую разгромлен в Любляне, три гола забил форвард “Лейпцига” Беньямин Шешко. В решающем матче отбора на Евро-2024 Казахстан был остановлен в Любляне. Как видим, “автобус” Черчесова забуксовал на втором препятствии», — написал сайт.
Следующий матч в рамках Лиги наций Казахстан проведет на выезде — 10 октября против Австрии.