В Узбекистане отреагировали на разгром Казахстана в Лиге наций

«Казахстан под началом Станислава Черчесова после ничьей с Норвегией был вчистую разгромлен в Любляне, три гола забил форвард “Лейпцига” Беньямин Шешко. В решающем матче отбора на Евро-2024 Казахстан был остановлен в Любляне. Как видим, “автобус” Черчесова забуксовал на втором препятствии», — написал сайт.