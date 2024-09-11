Черчесов объяснил поражение от Словении в Лиге наций

«Вернулся в Москву в среду. Сейчас нужно проанализировать прошедшие игры, которые дали богатую пищу для размышлений. Посмотрим, какие шаги предпринять в плане улучшения нашего футбола — возможно, где-то поменяем ребятам позиции или перейдем со схемы с пятью защитниками на расстановку с четырьмя. Нам важно найти баланс на поле — и для хорошего выступления в нынешней Лиги наций, и, главное, в преддверии отборочного турнира чемпионата мира-2026.



Результаты не испугали: в Алматы против Норвегии с Холадном в составе выглядели достойно, а в Словении помимо высокого класса соперника (достаточно посмотреть, какие клубы представляют ее игроки, тот же сделавший хет-трик Шешко) сказалось низкое качество газона.



В общем, никакого волнения — работа продолжается. В том числе, по налаживанию прочной связи с молодежной сборной, на встрече которой с Бельгией в квалификации Евро-2025 я побывал во вторник. Там есть ряд перспективных ребят», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».