Президент Казахстанской федерации футбола поставил задачу перед Черчесовым: «Почему бы не стремиться к этому?»

В первых двух турах группового раунда казахстанская команда сыграла вничью с Норвегией (0:0) и проиграла Словении (0:3) и с 1 очком занимает последнее место в группе 3.
«Ставлю задачу перед Станиславом Саламовичем как минимум остаться в лиге B. Но пока наша дерзость и наши амбиции позволяют выйти в лигу А, то почему бы об этом не мечтать и не стремиться к этому?» — сказал Барменкулов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
Еще одним соперником Казахстана в группе З является Австрия. Команда, занявшая по итогам 6 матчей 4-е место, понизится в лигу С. Сборная с 3-го места сыграет в стыковых матчах с одной командой, занявшей 3-ю строчку в лиге С.