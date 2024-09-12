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Президент Казахстанской федерации футбола поставил задачу перед Черчесовым: «Почему бы не стремиться к этому?»

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что задачей Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной будет сохранение места в лиге В Лиги наций.

Источник: Getty Images

В первых двух турах группового раунда казахстанская команда сыграла вничью с Норвегией (0:0) и проиграла Словении (0:3) и с 1 очком занимает последнее место в группе 3.

«Ставлю задачу перед Станиславом Саламовичем как минимум остаться в лиге B. Но пока наша дерзость и наши амбиции позволяют выйти в лигу А, то почему бы об этом не мечтать и не стремиться к этому?» — сказал Барменкулов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Еще одним соперником Казахстана в группе З является Австрия. Команда, занявшая по итогам 6 матчей 4-е место, понизится в лигу С. Сборная с 3-го места сыграет в стыковых матчах с одной командой, занявшей 3-ю строчку в лиге С.