Президент Казахстанской федерации футбола поставил задачу перед Черчесовым: «Почему бы не стремиться к этому?»

«Ставлю задачу перед Станиславом Саламовичем как минимум остаться в лиге B. Но пока наша дерзость и наши амбиции позволяют выйти в лигу А, то почему бы об этом не мечтать и не стремиться к этому?» — сказал Барменкулов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».