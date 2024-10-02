Черчесов объяснил выбор состава на матчи Лиги наций

— Некоторые игроки, которые были на прошлом УТС, не будут участвовать на предстоящем. Не потому что есть какие-то вопросы, проблемы или недовольства. Все отработали на отлично, всеми был доволен. Дело в том, что нам нужно налаживать командную игру и давать результаты. Соответственно, необходимо делать определенную селекцию. Если не вызывать игроков примерно такого же уровня, то мы не сможем до конца понять потенциал каждого футболиста. На прошлом сборе мы вызвали одних, потому что они чем-то выделялись. А на этот раз вызвали других, чтобы их также оценить. Уровень мастерства позволяет играть за сборную и тем, и другим. Поэтому мы хотим четко понимать, на кого в будущем сможем рассчитывать.