Черчесов объяснил выбор состава на матчи Лиги наций

— Станислав Саламович, в окончательный состав не вошли ряд опытных игроков — Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат, Сергей Малый. С чем связан невызов этих футболистов?
— Некоторые игроки, которые были на прошлом УТС, не будут участвовать на предстоящем. Не потому что есть какие-то вопросы, проблемы или недовольства. Все отработали на отлично, всеми был доволен. Дело в том, что нам нужно налаживать командную игру и давать результаты. Соответственно, необходимо делать определенную селекцию. Если не вызывать игроков примерно такого же уровня, то мы не сможем до конца понять потенциал каждого футболиста. На прошлом сборе мы вызвали одних, потому что они чем-то выделялись. А на этот раз вызвали других, чтобы их также оценить. Уровень мастерства позволяет играть за сборную и тем, и другим. Поэтому мы хотим четко понимать, на кого в будущем сможем рассчитывать.
— На прошлый сбор в качестве четвертого голкипера приглашали молодого вратаря Темирлана Анарбекова из молодежной сборной. Будет ли продолжаться эта тенденция?
— Он был у нас на сборах, мы его посмотрели, оценили потенциал. Впереди у него хорошие игры за молодежную сборную против испанцев и других сборных. Это даст толчок его карьере. Также, что касается молодежки, на первом УТС мне помогали специалисты из тренерского штаба — Константин Горовенко и Елдос Ахметов. Теперь они на плановой основе из молодежной сборной переходят в национальную команду.
— В окончательном списке видим новые имена — это Жан Али Пайруз, Андрей Ульшин, Адильбек Жумаханов, Улар Жаксыбаев. Как прокомментируете вызов этих игроков? Чем они вас удивили?
— В прошлый раз выбор сделан в пользу других игроков, но сейчас есть изменения, так как эти ребята себя проявляют и, мы сочли, что они будут полезны. Сможем воочию их увидеть и оценить. К тому же, мы с тренерским штабом наблюдаем за молодежкой. До этого вызывали Темирлана Анарбекова, сейчас вызвали молодого защитника Жумаханова, сыгравшего на днях в финале Кубка. Стараемся никого не оставлять без внимания.
— Также мы видим возвращение Аслана Дарабаева и Артура Шушеначева. Пару слов об этих игроках…
— Аслан Дарабаев вернулся после травмы. Первое время его не хватало физически. Последние игры он играет в основном составе и приносит большую пользу. Не случайно «Елимай» возглавляет турнирную таблицу. Решили его пригласить и понять, чем нам может быть полезен его опыт и профессиональные качества. Мы верим, что он пригодится, на УТС будем смотреть и принимать дальнейшие решения.
Что касается Артура Шушеначева. Он был у нас на виду, но в Израиле практически не играл, в некоторых матчах выходил на замену. Мы знаем его возможности, смотрели прошлые матчи тоже. Сейчас он перешел в «Сочи» и имеет игровую практику. На прошлом сборе был Каримов и Омиртаев, теперь посмотрим и Шушеначева.
Повторюсь, что мы всеми игроками остались довольны. Но есть необходимость самим оценить качества других футболистов.
— Как будет проходить подготовка к предстоящим играм? Насколько вы довольны игровой практикой футболистов в своих клубах?
— Когда границы открыты, во многих командах достаточное количество иностранцев. Иногда конкуренция весьма высокая. Бывает, что футболисты национальных сборных в своих клубах не играют. Это неприятный момент, конечно. Но так не только у нас, у других сборных тоже.
Мы не заостряем на этом внимание. Главное то, в каком состоянии и настроении они приезжают в сборную и насколько готовы представлять свою страну. На прошедшем УТС работали все — как один. Первый матч нам удался лучше и по игре, и по результату. На втором мы не смогли показать все, что хотели. Сказалось то, что был долгий перелет и на третий день матч. Но это тоже наш опыт, который будем учитывать.
Провели видеосовещание с тренерами клубов, с которыми мы всегда на связи. Мы обменялись мнениями. Сейчас уже у меня другая картина сформировалась. Был уже другой разговор, потому что кандидаты в сборную у меня побывали. Общение с тренерами получилось продуктивным. Такие полезные совещания будем проводить на регулярной основе.
Подготовка у нас состоится в Австрии. Решили провести УТС именно там, чтобы игрокам, которые находятся в России, Дании и других странах, не пришлось лететь сначала в Казахстан, а потом на выезд. Они отправятся в Австрию напрямую и, таким образом, мы выигрываем минимум один перелет и день-два на подготовку. Благодаря усилиям КФФ этот сбор будет организован. И, надеюсь, что это поможет нам подготовиться лучше.
— Вы побывали в нескольких городах на открытии полей по проекту «ALAN». Насколько важна реализация таких проектов?
— С 23 сентября я нахожусь в Астане. С президентом КФФ Адлетом Назарбаевичем мы открывали несколько полей. Я очень хотел лично принять участие в этих мероприятиях. Находясь все время в Астане или Алматы, сложно понять страну, менталитет, народ. А когда ездишь в регионы, причем на машине, долгое время, есть возможность увидеть, как люди живут, пообщаться с ними. Я заметил, что несмотря на то, что города находятся относительно недалеко друг от друга, все-таки, менталитет разнится. Но объединяет их то, что везде дружелюбные жители.
Я видел множество проектов на бумаге. Проект, который федерация осуществляет, был сначала тоже на бумаге. А теперь активно реализуется. Вижу, как глава федерации следит за процессом, контролирует, чтобы все 20 полей были сданы в срок. Есть профессиональный футбол, а есть любительский, который и дает профессиональному футболу кадры. Если нет возможности и негде заниматься, наличие таких полей отрывает молодых ребят от гаджетов, различных неприятных вещей. Они идут играть в футбол, заниматься своим здоровьем, развиваться физически.
В каждом регионе мы встречались с акимами, проводили совместную работу по развитию футбола. Необходимо продолжать в том же духе, общими усилиями развивать инфраструктуру, чтобы казахстанский футбол развивался динамично. Поля уже делаются, теперь очередь за стадионами.
Не могу не поздравить сборную Казахстана по футзалу с успешно, на мой взгляд, проведенным чемпионатом мира. Эмоции, которые страна пережила за время этого турнира, особенно после победы над португальцами, не сравнимы ни с чем. Желаю, чтобы таких побед впереди у всех у нас было как можно больше!
Напомним, казахстанцы провели два матча на групповом этапе нового сезона Лиги наций. На своем поле сыграли вничью с Норвегией (0:0), а на выезде крупно уступили Словении (0:3).