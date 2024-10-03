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Килиан Мбаппе не сможет помочь сборной Франции в ближайших матчах Лиги наций

Французская федерация футбола опубликовала список футболистов, вызванных в сборную Франции для участия в октябрьских матчах Лиги наций.

Источник: Getty Images

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не попал в список игроков по причине мышечной травмы, полученной в конце сентября.

Сборная Франции проведёт два гостевых матча: с Израилем и Бельгией.

В нынешнем сезоне Мбаппе на клубном уровне принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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