Дешам объяснил, почему не вызвал Мбаппе в сборную Франции

Главный тренер трехцветных Дидье Дешам сказал, что решение было принято совместно с игроком и его клубом.
"Я гарантирую, что в своих отношениях с игроками я разговариваю с ними. Конечно, самое главное для меня — это интересы игрока. Я прекрасно знаю, что он не пойдет против своего клуба. Он также не хочет идти против своей национальной команды. Но в какой-то момент, после обсуждения, вы должны отдать приоритет интересам игрока, не усложняя ему жизнь.
Я здесь не для того, чтобы рисковать. Я и сам был тренером клуба, а когда вы в клубе и думаете, что есть риск, вы все равно можете выпускать на поле игроков", — заявил Демаш в интервью, размещенном на ютуб-канале Федерации футбола Франции.