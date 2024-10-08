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Дешам объяснил, почему не вызвал Мбаппе в сборную Франции

Отсутствие Килиана Мбаппе в заявке сборной Франции на октябрьские матчи Лиги наций вызвало удивление. Капитан национальной команды оправился от травмы и играл за «Реал» на прошлой неделе, но в сборную вызван не был.

Источник: Getty Images

Главный тренер трехцветных Дидье Дешам сказал, что решение было принято совместно с игроком и его клубом.

"Я гарантирую, что в своих отношениях с игроками я разговариваю с ними. Конечно, самое главное для меня — это интересы игрока. Я прекрасно знаю, что он не пойдет против своего клуба. Он также не хочет идти против своей национальной команды. Но в какой-то момент, после обсуждения, вы должны отдать приоритет интересам игрока, не усложняя ему жизнь.

Я здесь не для того, чтобы рисковать. Я и сам был тренером клуба, а когда вы в клубе и думаете, что есть риск, вы все равно можете выпускать на поле игроков", — заявил Демаш в интервью, размещенном на ютуб-канале Федерации футбола Франции.

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