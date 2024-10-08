Дешам объяснил, почему не вызвал Мбаппе в сборную Франции

"Я гарантирую, что в своих отношениях с игроками я разговариваю с ними. Конечно, самое главное для меня — это интересы игрока. Я прекрасно знаю, что он не пойдет против своего клуба. Он также не хочет идти против своей национальной команды. Но в какой-то момент, после обсуждения, вы должны отдать приоритет интересам игрока, не усложняя ему жизнь.