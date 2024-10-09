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Казахстану сообщили неприятную новость перед матчем Лиги наций

10 октября сборная Австрии по футболу примет на своем поле Казахстан в рамках группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча в Линце начнется в 23:45 по времени Астаны.

Автор сайта LiveResult Дмитрий Миляев назвал победителя противостояния.

«Австрия

После хорошего выступления на чемпионате Европы-2024 сборная Австрии неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. По итогам двух туров у команды всего одно очко и третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B. Свой единственный балл Австрия добыла за счет ничьей со Словенией (1:1), уступив при этом Норвегии (1:2).

Казахстан

В нынешнем сезоне Лиги наций сборная Казахстана тоже провела уже два матча, в которых ни разу не смогла победить. Один раз команда сыграла вничью с Норвегией (0:0) и потерпела крупное поражение от Словении (0:3). Сейчас подопечные Станислава Черчесова занимают последнее место в турнирной таблице, набрав одно очко.

Статистика и цифры

  • Австрия не может выиграть на протяжении трех матчей;
  • Казахстан проиграл пять раз в шести последних встречах;
  • Команды четыре раза играли между собой;
  • Казахстан никогда не обыгрывал Австрию и даже не забивал сопернику.


Прогноз

Мне кажется, что в предстоящем матче у Казахстана немного шансов на набор очков. Думаю, что австрийцы победят с разницей в несколько голов», — говорится в прогнозе.

Напомним, 13 октября в Алматы казахстанская сборная сыграет со Словенией, начало — в 18:00.

Казахстан
Австрия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь