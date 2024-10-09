Казахстану сообщили неприятную новость перед матчем Лиги наций

«Австрия



После хорошего выступления на чемпионате Европы-2024 сборная Австрии неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. По итогам двух туров у команды всего одно очко и третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B. Свой единственный балл Австрия добыла за счет ничьей со Словенией (1:1), уступив при этом Норвегии (1:2).



Казахстан



В нынешнем сезоне Лиги наций сборная Казахстана тоже провела уже два матча, в которых ни разу не смогла победить. Один раз команда сыграла вничью с Норвегией (0:0) и потерпела крупное поражение от Словении (0:3). Сейчас подопечные Станислава Черчесова занимают последнее место в турнирной таблице, набрав одно очко.



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