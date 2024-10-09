Казахстану сообщили неприятную новость перед матчем Лиги наций

Встреча в Линце начнется в 23:45 по времени Астаны.
Автор сайта LiveResult Дмитрий Миляев назвал победителя противостояния.
«Австрия
После хорошего выступления на чемпионате Европы-2024 сборная Австрии неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. По итогам двух туров у команды всего одно очко и третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B. Свой единственный балл Австрия добыла за счет ничьей со Словенией (1:1), уступив при этом Норвегии (1:2).
Казахстан
В нынешнем сезоне Лиги наций сборная Казахстана тоже провела уже два матча, в которых ни разу не смогла победить. Один раз команда сыграла вничью с Норвегией (0:0) и потерпела крупное поражение от Словении (0:3). Сейчас подопечные Станислава Черчесова занимают последнее место в турнирной таблице, набрав одно очко.
Статистика и цифры
- Австрия не может выиграть на протяжении трех матчей;
- Казахстан проиграл пять раз в шести последних встречах;
- Команды четыре раза играли между собой;
- Казахстан никогда не обыгрывал Австрию и даже не забивал сопернику.
Прогноз
Мне кажется, что в предстоящем матче у Казахстана немного шансов на набор очков. Думаю, что австрийцы победят с разницей в несколько голов», — говорится в прогнозе.
Напомним, 13 октября в Алматы казахстанская сборная сыграет со Словенией, начало — в 18:00.