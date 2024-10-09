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Черчесов сделал заявление о готовности сборной Казахстана к матчу с Австрией

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции в преддверии матча против Австрии рассказал о готовности команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой Meta-ratings.kz.

Источник: Depositphotos

«Мы выполнили все, что хотели выполнить. Была хорошая погода. Понятно, поле было не самым лучшим, но это нормально. Ребята работали с удовольствием. Мы летели из Казахстана, были 15−16 часов в пути и сразу же потренировались. Другое дело, что несколько футболистов приехали в команду за два дня. Сегодня будет у них первая тренировка. Это наши легионеры, которые играют в Турции и России. Нужно понять, в какой они форме. Нам нужно это определить. Сегодня поговорим с врачами и примем решение», — сказал Черчесов.

10 октября подопечные Черчесова сыграют против Австрии в Линце, начало — в 23:45 по времени Астаны. А через три дня примут Словению в Алматы, начало — в 18:00.

Напомним, казахстанцы провели два матча на групповом этапе нового сезона Лиги наций. На своем поле сыграли вничью с Норвегией (0:0), а на выезде крупно уступили Словении (0:3).

Казахстан
Австрия
Словения
Лига наций: таблица и календарь
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Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь