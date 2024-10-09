Черчесов сделал заявление о готовности сборной Казахстана к матчу с Австрией

«Мы выполнили все, что хотели выполнить. Была хорошая погода. Понятно, поле было не самым лучшим, но это нормально. Ребята работали с удовольствием. Мы летели из Казахстана, были 15−16 часов в пути и сразу же потренировались. Другое дело, что несколько футболистов приехали в команду за два дня. Сегодня будет у них первая тренировка. Это наши легионеры, которые играют в Турции и России. Нужно понять, в какой они форме. Нам нужно это определить. Сегодня поговорим с врачами и примем решение», — сказал Черчесов.