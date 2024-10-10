Футбол сборных при смерти. Это доказывает поступок Мбаппе

Дидье Дешам, комментируя ситуацию с Мбаппе, чётко сказал: работодателем является клуб, а не сборная. И не нужно удивляться тому, что футболисты между неважными матчами за сборную и матчами за клуб всё чаще будут выбирать второе. И дело не в том, что они не патриоты или им наплевать на сборные своих стран. Просто их силы ограничены. И логично тратить больше сил там, где интереснее — и со спортивной точки зрения, и с финансовой. Интереснее в Лиге чемпионов, в топ-чемпионатах, на чемпионате мира или на Евро. Лигу наций и отборочные матчи с этим не сравнить, правда же?