Сборная Словении потеряла тренера перед матчем с Казахстаном

Цесар с 2022 года находился в тренерском штабе сборной Словении. Его уход состоялся перед выездным матчем группового этапа Лиги наций с Норвегией, которой словенцы проиграли со счетом 0:3. А уже 13-го числа в Алматы подопечные Кека встретятся с Казахстаном.