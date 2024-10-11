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Сборная Словении потеряла тренера перед матчем с Казахстаном

Футбольный союз Словении достиг соглашения о прекращении сотрудничества с Боштьяном Цесаром, который был ассистентом главного тренера Матьяжа Кека, передают Vesti.kz.

Источник: nzs.si

Цесар с 2022 года находился в тренерском штабе сборной Словении. Его уход состоялся перед выездным матчем группового этапа Лиги наций с Норвегией, которой словенцы проиграли со счетом 0:3. А уже 13-го числа в Алматы подопечные Кека встретятся с Казахстаном.

По информации местных СМИ, Цесар сменит Анте Шимунджа в «Мариборе».

В квартете 3 дивизиона B Лиги наций сложилась такая турнирная ситуация: Норвегия (7 очков), Австрия (4), Словения (4), Казахстан (1). Подопечные Станислава Черчесова в этой группе единственные, кому еще не удалось выиграть и забить.

Словения
Казахстан
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь