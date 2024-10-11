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Раскрыты причины неудач Черчесова в сборной Казахстана

Бывший российский футболист Валерий Гладилин прокомментировал поражение сборной Казахстана в Лиге наций под руководством Станислава Черчесова, передают Vesti.kz.

Источник: Depositphotos

В ночь на 11 октября казахстанцы крупно уступили на выезде Австрии (0:4), а уже 13 октября подопечные Черчесова на своем поле примут Словению.

«Крупные поражения от Австрии и Словении — это слишком для сборной Казахстана. Адиев очень хорошо работал в сборной Казахстана, и при нем был отличный результат. Если команда добивалась нужного результата, а пришел новый тренер и у него нет побед, значит, он что-то ищет и экспериментирует. Пока у Черчесова не получается тех результатов, которых от него ждут», — сказал Гладилин «Чемпионату».

Казахстан занимает последнее, четвертое место в группе 3 дивизиона В Лиги наций, набрав одно очко за три матча. И является единственной в группе сборной, которой еще не довелось выиграть и забить. «Нас не бросила девушка». Казахстан хотят оставить без победы в Лиге наций.

Казахстан
Австралия
Словения
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь