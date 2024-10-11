Раскрыты причины неудач Черчесова в сборной Казахстана

«Крупные поражения от Австрии и Словении — это слишком для сборной Казахстана. Адиев очень хорошо работал в сборной Казахстана, и при нем был отличный результат. Если команда добивалась нужного результата, а пришел новый тренер и у него нет побед, значит, он что-то ищет и экспериментирует. Пока у Черчесова не получается тех результатов, которых от него ждут», — сказал Гладилин «Чемпионату».